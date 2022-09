La almeriense Albertina Barceló ofrece sus ‘Electropoemas’ en la sala de Clasijazz

Clasijazz inaugura un nuevo espacio, una ala basada en la época de Berlín de los 90 con una programación muy diversa, experimental y contemporánea que también albergará diferentes disciplinas: danza, música, teatro. También se realizarán podcast, sesiones de grabación, masterclasses.

Se inaugura con Albertina Barceló y su proyecto de Electropoemas. Será mañana sábado en Clasijazz a las 20 horas. El precio de las entradas es de 10 y 7 euros.

Electropoemas es un concepto original que aúna poesía clásica con beatbox y electrónica. Los poemas escogidos y la frescura de la música creada en directo mediante voces, flauta travesera y beatbox dan lugar a una propuesta auditiva original y moderna que se completa con el diseño de visuales hecho a medida por Malena Merlina.

En escena, con una tabla de planchar y una máquina de loops se fusionan en tiempo real armonías y colores del folclore con diseños originales que interactúan con la música. Piezas musicales en evolución constante que mezclan tradición y actualidad de manera única.

Mañana a las 21:30 horas, actúa en Clasijazz Mario Cobo homenajeando a uno de los discos favoritos del artista, Chet Sings de Chet Baker, interpretándolo únicamente con su guitarra, y que será grabada en directo para su próximo disco.

“Para esta ocasión me he decidido por un espacio único como es Clasijazz de Almería, un club que pertenece a una asociación que desde hace muchos años mantiene la llama de esta música en Almería y por el que han pasado innumerables artistas y en el que aún no había tenido el placer de debutar”, apunta Cobo. Hace años que esta colección de canciones lo acompañan.