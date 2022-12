La almeriense Carmen Canet presenta en Almería su último libro 'Cipselas'

El Centro Andaluz de las Letras organiza la presentación del libro Cipselas de Carmen Canet, publicado por la editorial Polibea. El acto, enmarcado dentro del ciclo Letras Capitales, contará con la presencia de la autora y la intervención de Mar Artero Núñez. Será hoy miércoles 14 de diciembre en la Biblioteca Villaespesa a las 19 horas.

La autora Carmen Canet explica que “Cipselas, al igual que algunos de mis títulos como Malabarismos, Luciérnagas. La brisa y la lava, Olas, o Monodosis, tienen algo de simbólico, significativo con el sentido que tiene el aforismo. En este caso las cipselas son esas semillas de distintos frutos como el diente de león, las pipas de girasol, los chopos, etc. y tienen también esa imagen ligera de hilillos finos que vuelan sutiles por el aire y se posan en donde les parece”.

“Los cuatrocientos aforismos que contiene, los he estructurado en tres partes, y lleva los títulos con tres sinónimos del término, la primera Cipselas, es su nombre científico, la segunda Vilanos, es el nombre común con el que se conoce y bulanicos (vulanicos) es el nombre popular con el que se le conoce, sobre todo en Andalucía. En Almería le llamamos “molinicos” sostiene Canet.

“En la primera parte se incluyen una serie de aforismos donde se sortean todos los temas con los que nos tropezamos en la vida, es un diario del pensamiento. En la segunda, he tenido la intención como si se tratara de versos de arte menor (8 sílabas), enumero los aforismos desde los de una sola palabra hasta aforismos que contienen ocho palabras. Y la tercera es un Diccionario de definiciones repletos de humor e ironía que van de la A a la Z. Las citas que pongo antes de cada parte dialogan y tienen toda la intención con los aforismos que le siguen”, explica la autora.

“He intercalado por seguir un guión y dar guiños o pistas, aforismos que hablan de cipselas, vilanos y bulanicos. En la primera parte, he puesto tres aforismos (ejemplo: He leído que solo de los chopos hembra surgen las semillas de las cipselas. En la segunda, he puesto dos (ejemplo: Los aforismos son como remolinos de bulanicos. Y en la tercera, he escrito tres aforismos definiciones con estos términos” explica.

Carmen Canet, nacida en Almería y afincada en Granada es Doctora en Filología Hispánica. Profesora, ensayista y aforista. Como crítica literaria, labor que ejerce desde 1980, comenzando a publicar en la Revista Andarax Artes y Letras (1978-1983).

Actualmente colabora y publica en distintos medios: Los Diablos Azules (infoLibre), Quimera, Turia, Cuadernos del Sur (Diario de Córdoba), entre otros. Tiene publicados diversos libros y trabajos de investigación, propuestas educativas y didácticas, estudios sobre revistas literarias, rutas literarias y sobre la escritura aforística. Ha sido incluida en varias antologías poéticas.

Su obra aforística: Malabarismos (2016), Luciérnagas (2018), La brisa y la lava (2019), Olas (2020), Legere, eligere (2021), Monodosis (2022), y Cipselas (2022) . Cóncavo y convexo (2019), junto a Javier Bozalongo, e Interruptores (2022), junto a Ricardo Virtanen. Incluida en diversas antologías de aforismos. Ha editado la obra de Luis García Montero (2017), de Dionisia García (2019, 2022) y de Ramón Eder (2022).

Así como las antologías, Espigas en la era. Micropedia de Aforistas vivos (2020). No es tiempo de abrazos (2020), Maternidades (2021), y la antología bilingüe español- alemán, Spanischprachige Aphorismen (2021). Actualmente dirige la Colección de Aforismos “Altoaire”, de la Editorial Libros del Aire.