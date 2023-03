La almeriense Carmen Muley gana el concurso 'El círculo de los famosos' de Antena 3

La almeriense Carmen Muley Morales, de 32 años de edad, resultó la ganadora del programa El Círculo de los famosos emitido el pasado miércoles en Antena 3 Televisión. Este programa presentado por Juanra Bonet acogió como famosos a Anabel Alonso, Marta Hazas, Melani Olivares, Sandra Golpe, Jorge Sanz, Damián Mollá y Juan Ibáñez.

Muley que ha estado varios años viviendo en China, y que ahora vive a caballo entre Almería y Madrid, eligió como tema Geografía al azar. La tensión aumentaba por momentos. Si Carmen acertaba la última pregunta, se llevaba el gran bote acumulado durante todo el programa que ascendía a 27.000 euros. Anabel Alonso fue la experta para ayudarla a hacerse con el premio, pero solo disponía de 30 segundos para aconsejarla sobre cuál podría ser la mejor opción.

La pregunta decía así: ¿Cuál es la capital de provincia española más alta respecto al nivel del mar?. Tanto la invitada como la concursante tenían a su caballito ganador, pero no seguro: apostaban por Ávila debido a las nieves y montaña tan características de la ciudad.

Tras finalizarse el tiempo y después de unos momentos de reflexión de Carmen, la concursante decide con voz temblona marcar Ávila como la respuesta correcta. El silencio se prolongaba en el plató y tras unos segundos de tensión. Todo se iluminaba de dorado y Carmen pasaba a convertirse en la ganadora del programa y de los 27.000 euros. La concursante no se lo podía creer y, entre los aplausos de los famosos, se le escapaba alguna lágrima de emoción.

Carmen Muley Morales nació en agosto de 1990 en Almería. Estudió en el Colegio El Milagro y el bachillerato lo hizo en la Compañía de María. Con 18 años se fue a Madrid a estudiar Derecho. “Me encantaba salir fuera y estar para arriba y para abajo. Y siempre me ha encantado viajar. Con 13 años viajé a Irlanda durante un mes con una familia para seguir aprendiendo ingles. Y fui sola”.

“En Madrid hice Derecho y Administración y Dirección de Empresas. También hice un intercambio en China y otro intercambio en Alemania, porque me gusta mucho. He aprendido alemán e hice Derecho en alemán y luego volví a China y terminé viviendo allí”, recuerda Carmen Muley. Con su bella sonrisa, Carmen Muley explica que “elegí China porque era un sitio totalmente diferente y estaba lejos”.

Muley también es modelo. “Todo el tiempo que he estado en China he sido modelo de pasarela y modelo de fotografía. También hice de coach para modelos en China”. Ha estado siete años viviendo en China y venía una vez al año a Almería a estar con su familia.

“Mi experiencia en China ha sido positiva y llegó un momento que monté mi propia empresa en aquel país. Era una agencia de eventos y talentos. Yo organizaba eventos de cualquier tipo relacionados con empresas y si alguna empresa española iba a China y necesitaba azafatas, modelos, fotógrafos o traductores yo se los buscaba”, asegura Muley.

Estando la joven almeriense en China, se fue unos días a Bali en Indonesia para descansar. Eso fue a finales de enero de 2020, y mientras estaba en Bali cerraron las fronteras de China por coronavirus y todo lo que tenía allí se quedó. “Me tuve que venir a Almería. Tres años después no he vuelto a China. Es una historia muy fuerte. Mi intención era que me enviaran todo lo que tenía allí y hace dos meses me ha llegado a Almería”.

En este año 2023 tiene previsto salir de nuevo de España. “Me gusta explorar cosas nuevas, y me gusta vivir en otros sitios, aprender de otras culturas y me gusta adaptarme al cambio. Me encanta desarrollarme en sitios diferentes. Llevo tres años en Almería y es demasiado tiempo”, apunta.

“La vida es una y hay que aprovecharla”, comenta Muley, que es una mujer joven y muy emprendedora. “Soy curiosa y me gusta aprender. Me gusta encontrar soluciones a problemas y probar. Cuando estaba en Madrid daba clases particulares de inglés y francés, era buscarme la manera de poder satisfacer mis caprichos”, sostiene.

También es representante de la marca de ropa Mindfulness-HOP Activewear (www.mindfulness-hop.com). De cara al futuro no descarta montar una agencia relacionada con marketing digital, algo que todas las empresas necesitan. Desde luego ilusiones no le faltan a Carmen Muley, que es una persona muy emprendedora, con las ideas muy claras y con el propósito de trabajar y sobre todo viajar.