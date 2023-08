El almeriense David Bisbal arrasa en su concierto en Starlite Occident en Marbella

No faltaron temas como Lloraré las penas, Quien me iba a decir, Mi Princesa, Camina y Ven, Dígale, Esclavo de sus besos o Bésame, sin pasar por alto tampoco otros éxitos universales como Corazón latino, Bulería o Ave María, que sin duda lograron contagiar de canto y baile a todos los asistentes, sin excepción.

Cantó su nuevo tema ‘Tengo roto el corazón’

También hubo tiempo de nuevas canciones, como Tengo roto el corazón, que publica hoy, y Me siento vivo. “La próxima canción es una canción inédita. La gente la descubrirá en el próximo disco, ‘Me Siento Vivo’, y la canción se llama igual. El año pasado fui a México para ser coach de La Voz. Estuve cuatro meses. El primer mes estuve solo, sin mi familia, se me caía el mundo. Me costó muchísimo trabajo, y todos los días me abrazaba a mis compañeros. Al mes llegó mi familia, tres meses conmigo”, confesaba el cantante almeriense.