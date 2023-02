El músico almeriense Fino Oyonarte lanza este viernes su segundo disco titulado 'Arrecife'

El músico almeriense Fino Oyonarte estrena mañana viernes su nuevo disco Arrecife. Oyonarte lleva más de la mitad de su vida dedicado a la música en cuerpo y alma y, ciertamente, en su caso, no es una forma de hablar. Sobradamente conocido por ser el bajista del grupo Los Enemigos durante casi tres décadas, es respetado no solo como músico, sino también por su destacable trayectoria como productor de discos emblemáticos de grupos como Lagartija Nick o Los Planetas, entre otros.

Ha tenido varios proyectos musicales al margen de Los Enemigos. A principios de siglo formó Clovis junto a Cristina Plaza, y en 2012 comenzó una nueva andadura bajo el nombre de Los Eterno. También creó la editorial Libros de Ruido, que publicó títulos relacionados con Dean Wareham, Yo La Tengo y The Beach Boys. En 2018 publicó su primer disco Sueños y Tormentas, y ahora mañana sale Arrecife.

Este genial músico, nacido en Almería en 1964, recuerda como surgió la idea de lanzar su primer disco en 2018. “A raíz de unos problemas que tuve de corazón, me planteé qué me faltaba por hacer, y pensé que quería hacer un disco a mi aire. A partir de ahí me puse a trabajar sobre mí, porque me había dedicado todo el tiempo a los demás. Ahí surgió Sueños y Tormentas, una especie de exorcismo personal que tenía”.

Ahora regresa con su segundo disco Arrecife. “La música es mi pasión, y de una manera u otra siempre voy a estar ahí, produciendo grupos o en solitario. Va pasando el tiempo y ves que queda menos de lo que has vivido, y mi interés es hacer algo más propio y personal. Aunque me centre en mí, no me voy a alejar de Los Enemigos y si tenemos que sacar un disco pues estaré ahí”.

En cuanto a lo que quiere plasmar en el disco Arrecife, Fino Oyonarte, sostiene que “es una colección de canciones de lo que me ha sucedido un poco, sobre los sentimientos y las emociones y mi forma de ser y ver el mundo en los últimos años. Hay canciones sobre la vida, el paso del tiempo y sobre el amor. El pasado año se fueron mis padres y he querido hacer una canción de agradecimiento a cada uno de ellos, está muy presente el mar y el arrecife de las Sirenas”.

“Hace muchos años que me marché a Madrid, pero cada vez que vengo y veo el Arrecife de las Sirenas me da un subidón”, sostiene Oyonarte, que aunque hace su vida en Madrid, Almería está en su corazón. “Dedicarme a la música ya es un sueño”, asegura este gran músico, que cuando echa la vista atrás afirma que “se ha ganado en muchas cosas y en otras se ha perdido. A nivel técnico hoy es mucho mejor porque hoy se suena muy bien, antes eran tres cables y el sonido no era realmente bueno”.

“Los años 80 fueron muy importantes, y hubo una gran explosión musical con La Movida, pero también había mucha imagen, y muchos grupos tocaban muy mal. De aquellos grupos que tuvieron su gran momento, hoy todavía muchos continúan en la brecha. Cada época ha tenido su momento y luego hubo un boom de la música indie que también gustó mucho, y esos grupos continúan trabajando. A mí me apasionaban los nuevos grupos y trabajé produciendo a muchos de ellos. Hoy día es verdad que me cuesta emocionarme con muchos grupos actuales” sostiene Fino Oyonarte.

Los Enemigos ha sido clave en la trayectoria artística de Oyonarte. “Yo me vine de Almería a Madrid para tocar con Glutamato Ye-yé, pero se separaba el grupo. En los bares de Malasaña que era donde se concentraban los grupos me propusieron entrar en Los Enemigos. Fue la casualidad de encontrarnos y haber podido compartir nuestra vida. En el año 2002 nos separamos y nos volvimos a juntar en 2012 para un concierto y seguimos, sacamos un disco y hubo buen rollo. Llevamos en activo diez años”.

Fino Oyonarte no descarta en el futuro poder actuar en Almería, su tierra natal y hacerlo en un lugar emblemático como el Auditorio Maestro Padilla. “Estuve en Navidad viendo a mi familia, y antes bajaba más, una vez al mes para estar con mis padres, pero hace un año fallecieron los dos”, apunta. “Muchas de las canciones de Arrecife las he compuesto en Almería. En mi apartamento en los Tritones trabajaba y componía y luego paseaba con ellos. En esos últimos años he podido disfrutar mucho de mis padres”, recuerda Oyonarte.

De momento, Oyonarte tiene puestas muchas de sus ilusiones en este disco que sale mañana y del que ya se conocían tres singles, concretamente Naufragar, Forma de ser y A tu lado. De momento centra su atención en un disco único.