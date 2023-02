Loli Muñoz: “Me gustaría seguir componiendo, es una faceta que me encanta”

-Estrena el videoclip del tema Madre. Es una canción con mucho sentimiento. ¿A quién va dedicado?

-A las madres que sufren el haber perdido un hijo. Es el hijo o hija el que canta para ellas.

-¿Por qué decide escribir esta canción que llega profundamente al corazón?

-Por un encargo, el más difícil que yo he tenido que hacer. Me propusieron hacer un tema mío para una madre que había perdido un hijo. Yo me quedé perpleja, pero la causa lo merecía. Por circunstancias de la vida no se llevó a cabo el homenaje y lo que en el se mostraría y quedó ahí mi canción. Para componerla pensé que había que hacerla de forma diferente, que aunque fuese un tema profundo y doloroso debía de dar alivio y esperanza de que las personas que perdemos se quedan con nosotros porque pueden vivir en nuestro recuerdo y sobre todo en el corazón. Que pasan a formar parte de un todo que forma parte de la vida, a un lugar donde el sufrimiento no existe, como a otra dimensión. Es por ello que me puse en la piel del hijo o hija y desde el corazón le canto a esa madre para consolarla. Y pensando como está el mundo, con las muertes en las guerras de tantos jóvenes, de los que se ahogan en las pateras, de los que mueren en manos de gente malvada o en accidentes y enfermedades, escribir al dolor y a esas madres era una realidad que no podíamos negar. Una cantautora canta a la vida y a los sentimientos y nuestras canciones son el reflejo de esa sociedad y por consiguiente de lo que sucede en ella, más allá de si será comercial o no.

-¿Qué lugares ha elegido para grabar este videoclip?

-Me apetecía dirigir mi propio videoclip y lo he hemos grabado aquí en Almería ciudad y en Cabo de Gata. Teníamos previstas imágenes aéreas y en un barco pero debido al temporal y que el hombre que grababa tuvo que irse de la península por cuestiones de trabajo no lo hicimos. Empezamos el invierno pasado y ha salido por fin. Así que de todas maneras estamos muy contentos.

-Se ha rodeado de un gran equipo para hacer un gran trabajo.

-El vídeo está hecho con gente muy querida y dispuesta a vivir momentos emotivos y emocionantes y así fue como apoyaron mi proyecto y pudimos llevarlo a cabo. Hicieron cuanto les dije con una diligencia y actitud positiva que yo desde aquí tengo que darles las gracias porque era algo nuevo para ellos. Fiyo está en la producción del vídeo, un gran fotógrafo y tenía ilusión por hacer un videoclip y tuve el placer de contar con él. Almudena Bernal, está espectacular en el vídeo porque además así la veo yo, toca el piano y le encantó el tema desde el primer momento. Es maravillosa y siempre que puedo cuento con ella, nos compenetramos muy bien musicalmente y personalmente, a Germán se lo propuse y aunque nunca había hecho nada de esto no dudó en colaborar y a mí me encantó que así lo hiciera. Los niños encantadores, se portaron súper bien y aunque hacia mucho frío en la playa no dudaron ni un momento en colaborar en el rodaje, Sara, Alejandro, Izán y Cristina, gracias a sus padres por llevarlos al amanecer porque queríamos coger esa luz tan bonita de nuestra tierra. Y una mención especial a mi marido que siempre está ahí.

-Han pasado muchas cosas desde que presentó su disco. ¿Cómo fue el período de pandemia?

-El período de la pandemia fue duro para todo el mundo, pero era lo que tocaba para salvar muchas vidas. Fue en ese periodo donde compuse Sin despedida. Fue un período en el que comprendí que debido a mi salud tenía que cuidarme mucho y decidí que seguiría componiendo y poniendo en redes para que la gente que sigue ahí y quiera seguir escuchándome lo haga. El disco Ven a mí recién estaba empezando y tubo que quedarse ahí, en redes porque no pudimos hacer más conciertos. Agradezco a todos los que habéis seguido escuchándome en spotify o en mi canal.

-En este tiempo imagino que no ha descansado su mente. ¿Qué tiene preparado para el futuro?

-Tengo canciones grabadas a las cuales poco a poco le iré dando forma, tengo una que espero pronto poder estrenarla, con un gran equipo también. Me gustaría seguir componiendo, es una faceta que me encanta y publicar para que la gente que quiera escucharme lo haga en mi canal de youtube, Loli Muñoz. Ahora me encuentro en un momento de poder hacer lo que quiera, no me gusta marcarme con un solo estilo de canción, yo creo que eso irá en función de lo que se sienta al componerla, lo mismo componer para canciones rocieras, folclore o canción de autor con estilo más flamenquito, o más pop. Quiero hacerlo desde mis medios, en mi círculo y seguir componiendo es mi ilusión. Seguir cantando en el coro rociero Taray y el grupo de folclore de la Cuadrilla del maestro Gálvez.

-En su Tabernas natal tiene una casita con un huerto y sus gallinas. ¿Se podría decir que es el paraíso para usted?

-Tengo la suerte de vivir donde yo quiero, en mi pueblo, donde yo nací. Ahora vivo en el campo pero a cinco minutos de mi pueblo y sigo participando en todo lo que puedo, pero cuando llego, respiro profundamente para decir, este es mi hogar, con mis animales , mis plantas, con las cuales tengo un fuerte vínculo, y la paz de vivir en armonía con mi marido y la naturaleza. Tengo mis tareas , mis cuadernos, mis apuntes para aprender de todo lo que puedo en esta vida, siempre, y soy feliz y no porque no tenga problemas sino porque hago lo que me gusta y aunque con limitaciones disfruto de la vida, de la gente y de la música.