La artista almeriense Lúa Sua presenta su nuevo disco titulado ‘Sur’ en Madrid

Laura Insua Barón conocida artísticamente como Lúa Sua presenta hoy viernes su nuevo disco Sur en Kamba en Madrid. La entrada es libre hasta completar aforo. Esta artista almeriense estuvo hasta los 17 años en Almería y luego se marchó a hacer el Bachillerato en Londres en un colegio español, y luego se trasladó a Madrid, donde vive actualmente.

Lúa Sua siempre ha cantado desde que era una niña. También entró en el Conservatorio Profesional de Música de Almería y estudió piano. Tras dejarlo, con el paso de los años, retomó la música y cogió la guitarra. “Me ayudó mucho Manolo Salas, del grupo Salteños. La guitarra siempre ha servido de apoyo, pero a los que más me he dedicado ha sido a escribir y a cantar”, apunta.

El nuevo disco Sur reúne siete temas que ha compuesto la artista y que ella misma las canta. “Eso sí, como novedad hasta ahora siempre he cantado sola en un escenario, y en los temas del nuevo disco voy acompañada por una banda. Hasta ahora había tocado sola”.

Lúa Sua comienza hace seis años a subirse a los escenarios. “Yo de antes tenía varios temas míos, y mis amigos me animaban a hacer algún concierto. Poco a poco fui haciendo conciertos. De 2015 a 2017 me fuí a México con una mochila. Cuando volví me di cuenta que la escena musical había cambiado, y que había muchas cantautoras muy potentes que cobraban por actuar. Y de repente comenzaron a llamarme. De esa manera, empecé a dedicarme con más dedicación a la música”, recuerda.

La cantante que lleva muchos años en Madrid, asegura sentirse cansada de una ciudad tan grande. “Almería me encanta, porque es una ciudad conde se puede vivir muy bien y tranquila”. Lúa Sua ha hecho un disco que es una auténtica joya con siete temas. “Las canciones Trinchera, Como un estallío, Nos queremos vivas, Tu espalda, Farah y Vocales que se alargan las he compuesto yo y la última canción Mis pisadas cuento con la colaboración de A flor de piel”.

La artista califica la música que hace como “música con un carácter reivindicativo. Es música de autora con tintes andaluces”. “Este disco tiene una canción dedicada a Almería que se titula Vocales que se alargan”, sostiene esta joven artista que está muy ilusionada con esta nueva etapa artística que se abre en el horizonte. “Tu espalda la compuse en Cabo de Gata, porque media vida la he pasado en la Almadraba”.

Curiosamente hace dos semanas grabó el videoclip del tema Vocales que se alargan. Fue rodado en la zona de Los Albaricoques. Allí estuvimos un fin de semana grabando”.

“La música me da algo de dinero, aunque ahora mismo trabajo en Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Madrid”, sostiene Lúa Sua. “Después de estar dos años en México volví con ganas de echar raíces definitivamente en un lugar. No me puedo quejar del tiempo en México, porque me trataron muy bien, pero nunca pude profundizar ni en las relaciones ni en los proyectos”.

La cantante siempre ha sido una mujer muy reivindicativa. “Lo que hago no es canción protesta, sino una música reivindicativa”, apunta la joven artista que está ilusionada con presentar su disco en Almería, algo que podría llevarse a cabo a principios del próximo año.

“En los últimos años he visto una mayor presencia de mujeres en los escenarios y mujeres que tienen cosas que decir, que no es música comercial ni canciones de amor, son letras que vienen de otros lugares. Cuando empecé a hacer música yo estaba en un momento político muy reivindicativo y eso se reflejaba en las letras que escribía, pero ahora no estoy en un momento tan radical, yo creo que es la edad y que los años pasan”.

Aunque le encanta cantar, Lúa Sua sostiene que “componiendo me lo paso mejor”. El año pasado se atrevió a cantar flamenco. Ahora está cargada de ilusiones y con ganas de disfrutar sobre el escenario junto a una banda.