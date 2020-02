La almeriense Paula Camacho gana la tercera edición del ‘4Talent Show’

El Auditorio Maestro Padilla presenció el gran talento que los almerienses demostraron sobre el escenario en una gala llena de futuras promesas en el mundo de la actuación. El evento, incluido dentro de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, contaba con fines benéficos producido por la Asociación Juvenil Focus Runner.

Paula Camacho, con su tema Rise Up, mostró su poderosa voz ante la mirada de un público que disfrutó de su interpretación y se proclamó ganadora de la III edición del 4Talent Show. El acto contó con la presentación del actor de doblaje e influencer, Keunam y la monologuista y actriz, Antonia Triviño, que dinamizaron el transcurso de la gala. Ana Lucía conquistó el segundo lugar con la interpretación de su canción Sin ver un mañana y el tercer puesto fue para el grupo Orleans, que versionaron la canción Take me to Church.

El concejal del Área de Cultura, Diego Cruz, formó parte del jurado, acompañado de Mar París y el cantante Samuel Cuenda que, juntos, valoraron las actuaciones de los finalistas. Diego Cruz destacó “la calidad y el talento de los artistas. Ha sido una gala emocionante y brillante”.

Mateo Llanos, con su actuación a piano fue el primero en abrir el telón de las actuaciones, seguido de Lucía Muñoz con Procuro olvidarte. Jennifer Hernández apostó por el tema Cheap Thrills y Sara Gómez decidió interpretar En cambio no de Laura Pausini. El dueto formado por Mandres y Quesia entonaron Señorita y el joven cantautor Charly mostró sus dotes con su propia composición El cuento. Ana Lucía se subió al escenario con el tema Sin ver un mañana acompañada de su guitarra mientras que Rocío Lozano puso el ritmo con Yo me niego; Paula Camacho concluyó con Rise Up y el grupo Orleans cerró las actuaciones con Take me to church.

Samuel Cuenda deleitó con su nuevo single Única y además, también hubo tiempo para pasárselo bien y el público del Auditorio Maestro Padilla se divirtió con las historias de la monologuista y actriz, Antonia Triviño, además de las canciones que Keunam, el actor de doblaje e influencer imitó con voces de los cantantes más conocidos del panorama internacional y nacional.