La almeriense Virginia Fernández Collado publica el poemario ‘Los cantos de Layla’

La escritora almeriense Virginia Fernández Collado acaba de publicar Los cantos de Layla en la editorial independiente/Fondo Kati. Cuenta con 143 páginas y la edición es bilingüe.

Los cantos de Layla, a partir de Layla y Majnun, es un poema narrativo que constituye la tercera parte del Khamsa de Jamal ad-Dîn Abû Muhammad Ilyâs ibn-Yûsuf ibn-Zakkî, Nizami Ganjavi.

Esta versión poética, a cargo de Virginia Fernández Collado, está basada en el libro Layla y Majnun, tercera parte del Khamsa de Jamal ad-Dîn Abû Muha-mmad Ilyâs ibn-Yûsuf ibn-Zakkî, Nizami Ganjavi, en su versión castellana, que parte, a su vez, de la versión inglesa que realizó el Dr. Rudolf Gelpke, con la colaboración de E. Mattin y G. Hill, a partir de su propia versión alemana, Nizami: Leila und Madschnun.

Para las descripciones de las diferentes etapas del amor por los que pasa Qays, Virginia se ha basado en Sawâned de Al-Ghazâlî. En esta versión poética de la leyenda los versos están en la voz de Layla. Para la forma de escribir el nombre de Qays “el loco”, se utiliza “Majnún” donde la “j” se ha de pronunciar como en lengua inglesa.

La historia de Majnún y Layla tiene su origen en tradiciones locales árabes que podrían remontarse a la segunda mitad del siglo VII. Una versión de la leyenda nos dice que Layla y Qays, pertenecientes a diferentes tribus, se enamoraron como lo hicieron Romeo y Julieta; los padres de ella la casaron con otro hombre, exiliándose Qays al desierto con la única compañía de las fieras y las estrellas; cantó al amor de Layla y se convirtió en “el loco” Majnún, adoptando este nombre.

Cuando murió el marido de Layla, esta fue a buscar a su amado al desierto, pero este ya no quería carnalmente a Layla. Su Layla vivía en su corazón. Ella murió, y después murió él, convirtiéndose su amor en eterno. Layla significa en árabe noche. Esta historia de amor ha sido un símbolo en el sufismo y ha sido escrita por numerosos escritores y poetas a lo largo de los tiempos.

Virginia Fernández Collado entre 2020 y lo que va de 2021 ha participado en el libro antología I Can´t Breathe. A poetic Anthology of Social Justice, edited and compiled by Christopher Okemwa, Kenia, 2021. Ha participado en el libro antología Coming out of isolation, edited and compiled by Christopher Okemwa, Kenia, 2021 y en el libro antología Musings during a time of Pandemic. Edited and compiled by Christopher Okemwa, Kenia, 2021. Y en el libro antología Os dias da peste, a cargo de Maria Do Sameiro Barroso, Portugal, 2021.

Fernández Collado ha participado en dos encuentros poéticos en Bangladesh, el primero de estos encuentros, con poetas españoles y el segundo con poetas costarricenses. Ha participado en la antología editada por Teerandaz and archer. International Literaray Magazines, a cargo del profesor Masud Uzzamn. Ha participado también en dos encuentros poéticos en Bangladesh a cargo de Shanta Farjana.

Estuvo en el recital internacional organizado por el poeta y académico de Granada Pedro Enríquez, Poesía instante infinito. También participó en la revista Anirban International Literary Magazine from Bangladesh y en el encuentro internacional Amavarati 2020 y 2021 en India.

Virginia Fernández Collado nació en 1977. Es profesora de Administración de Empresas en Educación Secundaria. Ha realizado los cursos de doctorado en Economía Aplicada, tiene una master en Asesoría Fiscal; de la escuela de negocios GADE en Madrid. Ha publicado en El periódico urbano; en Santiago de Chile y en Quillota (Chile).

Ha colaborado en la revista Axarquía. Algunos de sus poemas aparecen en libros conjuntos. Ha publicado los libros Depredador, ed. La oficina, 2015, Poemas 2006-2016, ediciones del Genal y Fundación Fondo Kati, 2017, Bosque, Fondo Kati, 2020, Lluvia Poemas 2006-2016, Fondo Kati, 2020, Los cantos de Layla, Fondo Kati, 2020; y en el campo de la metodología ha publicado Guía de la programación didáctica. Módulo profesional contabilidad y fiscalidad. Oposiciones al cuerpo de profesores de educación secundaria, Fondo Kati, 2020.