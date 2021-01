‘Tres relatos almerienses’, primera obra de narrativa de Alexis Díaz Pimienta

Tres relatos almerienses es el primer libro de narrativa publicado y ambientado en Almería por el cubano Alexis Díaz Pimienta. Antes había publicado el poemario En Almería casi nunca llueve (Quasÿeditorial, Sevilla, 1996; Editorial Abril, La Habana, 2004), y los libros de poesía infantil Chamaquili en Almería y Chamaquili en el Oeste (ambos editados en Cuba por Abril y en Almería por Scripta Manent Ediciones).

Esos han sido sus más conocidos homenajes literarios a esta provincia que lo acogió hace ya 27 años. “Pero yo he escrito más sobre Almería: pasajes de alguna de mis novelas y relatos ambientados aquí, así que cuando el Aula de Literatura del Ayuntamiento de Roquetas, a través de su director, el poeta Diego Reche, me invitó a publicar algo, no lo dudé: tocaba narrativa”, sostiene Alexis Díaz.

El repentista cubano afincado en Almería, apunta que “aunque a mí se me conoce mucho más como repentista que como escritor, la verdad es que yo dedico más tiempo a la escritura que al repentismo; y aunque se me conozca más como poeta que como narrador la verdad es que he escrito y publicado más narrativa que poesía”.

“Mis primeros dos libro publicados fueron libros de relatos: Huitzel y Quetzal (Extramuros, La Habana, 1991) y Los visitantes del sábado (Letras Cubanas, 1994). Y los primeros premios importantes que gané en mi carrera literaria también fueron narrativos, todos en Cuba: el Premio Hemingway, 1989; el Premio 26 de julio, 1991; el Premio Luis Rogelio Nogueras, 1991” recuerda Díaz.

“Luego he publicado cinco novelas entre España, Cuba, México y Colombia: Prisionero del agua (Alba, 1998); Maldita danza (Alba, 2002); Salvador Golomón (Algaida, 2005); El crimen perfecto de Pedrito Mendrugo, Siglo XXI, 2014) y El huracán Anónimo (Scripta Manent, 2020). Sin contar que tengo otras ocho novelas inéditas y seis libros de relatos”, sostiene.

“En fin, escribo mucho más narrativa que poesía aunque parezca lo contrario. Ah, se me olvidaban otros dos libros de relatos: Batido de chocolate y otros cuentos de sabor amargo, publicado en Cuba por Letras Cubanas y en España por Palabras del Candil, ambos en 2013; y El ahorcado del río Luyanó que saldrá a la luz en Cuba y España en breve” anuncia el escritor.

Con respecto a la narrativa que escribe Alexis Díaz, el propio autor apunta que “mi narrativa, fundamentalmente, ha estado ambientada en Cuba, en La Habana, que es mi ciudad nutricia, mi principal fuente de inspiración y vivencias. Pero Almería es mi segunda patria, mi segunda fuente de vivencias y literatura. Así que no podía escapar ilesa. Primero a través de la poesía, que es mi manera de respirar, mi termómetro vital para todo, y luego de la narrativa”.

En los últimos años ha comenzado a escribir cuentos y capítulos de novelas ambientados en Almería. “Este pequeño libro, Tres relatos almerienses, es un ejemplo de ello. Hay dos capítulos de mi novela inédita Todo encuentro casual es una antigua cita que se desarrollan en Almería: uno en el Ferry Almería-Nador y otro en la Alpujarra; tengo un cuento para niños (ilustrado por la mexicana Irma Bastida) y titulado El contador de olas que se desarrolla en la playa de Las Negras y saldrá a la luz este año; y otros cuentos sueltos almerienses, entre los que están estos publicados ahora”.

“Tres relatos almerienses es un libro pequeño, una plaquette integrada por La mosca, De la puerta hacia dentro y Y nos dieron las diez. El primero de los relatos ocurre en Aguadulce y es un cuento reciente (2019) que mezcla humor y “terror doméstico”; el segundo es un cuento de 1997 o 98, algo distópico cuando lo escribí, adelantado a su tiempo, digamos, si tenemos en cuenta que actualmente ya se hace lo que yo imaginé que podría hacerse en ese cuento y que tiene que ver con los matrimonios, el amor y el desamor; y el tercero es un homenaje a Joaquín Sabina, también escrito hace muchos años: cuando no lo conocía personalmente, ni éramos amigos, ni yo soñaba compartir escenario con él, fui a ver a Sabina a un concierto suyo en Adra o en Almerimar, no recuerdo; de ahí surgió ese relato que glosa literalmente la canción que le da título y que lo ambiento en la provincia. Son tres relatos muy diferentes y espero que diviertan al lector”, explica Díaz.

En 2020 publicó cuatro libros más, que están “vírgenes”, porque no se han podido presentar apenas: En un lugar de la Mancha. Don Quijote en verso (Editorial Samarcanda, Sevilla); Poemas de amor zoológico (poesía, Editorial Noviembre, Sevilla); El huracán Anónimo (novela, Scripta Manent, Almería) y Piel de Noche (poesía para niños, Editorial Casa de las Américas, Cuba). Este último, obtuvo el importante premio Casa de las Américas en Cuba, en 2019, y acaba de ganar el Premio Nacional de al Crítica 2021.

“Espero que este año pueda presentar al público estos libros que nacieron en un año pandémico y no han podido llegar a los lectores. De todos modos, todo el que quiera adquirir mis libros por Internet puede echar un vistazo a la tienda online de Scripta Manent Ediciones, en la que hay estos y otros títulos”, concluye Alexis Díaz Pimienta.