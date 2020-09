Ya están aquí los americanos

A pesar del Covid-19, si vivieras en Marbella, Málaga y Almería, te resultaría difícil no notar la afluencia de esta¡dounidenses encantadores y profesionales entre nosotros en los últimos seis meses.

Primero me crucé con un grupo de 12 estadounidenses amantes de la diversión almorzando en El Tercer Acto, un restaurante gourmet y digno de una estrella Michelin propiedad de Antonio Banderas. Me acerqué a la mesa habiendo vivido en California durante algunos años y la primera persona con la que hablé fue un neoyorquino muy elegante; un caballero de nombre Philip Sambanidis que explicó que estaba en la ciudad para el casting de un nuevo reality show de televisión llamado Sinchronicity The Beauty Whisperer. Me informó que el rodaje comenzaría en Málaga en octubre. Era un tipo muy hospitalario.

Le dije que vivía aquí en Andalucía y me presentó cordialmente a un productor de Hollywood, Pat Andrew, residente en California pero con casa en Marbella, me dijo que tienen cuatro programas de televisión de alto perfil que se originaron en América y ahora se filmarán en España, así que pregunté si actores estadounidenses que viven en España estarían involucrados en el programas de televisión.

Andrew explicó que muchos actores emergentes se están mudando a España debido al estilo de vida, el clima y las ventajas económicas. Andrew también declaró que estaba muy impresionado con el talento y la profesionalidad de los actores españoles, especialmente habiendo venido del increíblemente competitivo mundo de Hollywood.

Le pregunté por los actores estadounidenses que viven en España, él estaba muy animado con este tema y dijo que en Marbella van a adaptar un programa de Internet muy popular, MobKing, en una serie de televisión convencional. El actor principal, Ciro Dapagio, se encuentra actualmente en Puerto Banús y el MobKing fue seleccionado recientemente como uno de los programas a tener en cuenta en diciembre de 2020.

También pasé a hablar de Almería y Málaga y Andrew mencionó que el programa a tener en cuenta será Marked-The Unforgiven. El programa se basa en la adaptación de la novela más vendida de Amazon Marked; escrita por George Christie, ex presidente de Hells Angels de Ventura, California. Christie estaba en la cabecera de la mesa mientras hablábamos...todo lo que puedo decir es que si Robert Redford tuviera un hermano que condujera una motocicleta, Christie sería ese hombre. Un individuo sorprendentemente guapo con una sonrisa ganadora.

Hablé con una de las damas en la mesa disfrutando de una broma privada con Christie, Laura Beltrán Jiménez, Gerente de Comunicaciones bilingüe de Wanda-Halcyon Television y residente en Málaga, ella explicó que algunas maravillosas actrices estadounidenses que viven en España habían sido elegidas recientemente para Marked-The Unforgiven.

Mencionó a las actrices Stephanie Peregrin, Nikol Kollars y Lesley Grant. Comentó que estas tres mujeres talentosas serían actrices famosas en este mismo año. Por si esto fuera poco, también me presentaron al encantador e inmensamente ingenioso Sutish Sharma, escritor y productor británico que me informó que su programa Smoking Gun-A Murder Mystery; se está filmando en Almería y saldrá al aire en un servicio de streaming en Enero de 2021. Cuando le pregunté cómo llegó a cenar en El Tercer Acto, dijo que él y Pat Andrew son buenos amigos y socios en Inglaterra y que había venido a ayudar con el casting.

Más tarde en la tarde, tuve la suerte de conocer a otro talentoso escritor en esta maravillosa mesa, George Van Mellaert. Van Mellaert ha escrito varios best sellers de Amazon y mencionó que vendió los derechos de sus libros para convertirlos en un programa de televisión Corruption of Justice. Esto también se rodará en España.

Mellaert explicó que pasó la mayor parte de sus años de formación viviendo en Estados Unidos mientras su padre trabajaba para un gran conglomerado en Nueva York. George era la personificación de la elegancia vestido de Hugo Boss de arriba a abajo.

El almuerzo estaba llegando a su fin y me ofrecí a pagar mi parte. El señor Andrew objetó amablemente y dijo: “Siempre tenemos espacio para nuevos amigos”. Pregunté sobre algunos de los caballeros más jóvenes que estaban en la mesa, tres tipos dinámicos que se sentían muy cómodos entre este distinguido grupo.

Andrew se rió y dijo que estaba encantado de que se vieran tan a gusto y dijo que un anfitrión solo puede esperar que todos sus invitados estén cómodos. Dos de los jóvenes, José María Gómez y José Carmelo Morillas, son los dueños de la agencia de medios “Hormiguea” con sede en Almería. Se encargan de la producción y publicidad de Wanda-Halcyon Television en España. Andrew dijo: “Son tan talentosos que no sabemos qué haríamos sin ellos!”.

Pregunté por el tercer joven distinguido y, según Andrew, es un abogado de cierta fama de Georgia en Estados Unidos, Justin Wolfe. Recientemente se ha trasladado a España para iniciar una agencia de gestión del talento, Costa Management. Andrew cree que tiene un futuro brillante como abogado del entretenimiento en España y afirmó que es un negociador duro, muy inteligente y extremadamente leal con sus clientes actores.

Entonces, como escritor de veinte años y fan de Dorothy Parker, siempre soñé que terminaría en una mesa llena de gente interesante sobre la que podría escribir ... Me quito el sombrero porque este fue uno de los almuerzos más divertidos que he tenido con un grupo de estadounidenses que han hecho de España su hogar. ¡Ernest Hemmingway se habría sentido orgulloso!.