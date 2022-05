Un arquitecto almeriense vive con pasión dibujar viñetas para cómics

El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), tras un periodo de paréntesis obligado por la pandemia, ha retomado las exposiciones de obras gráficas que lleva organizando desde hace cuarenta años con una muestra peculiar para este marco al tratarse de una recopilación de las viñetas de cómic de Adrián García, un arquitecto almeriense que abandonó los planos de viviendas, las reformas y los certificados energéticos para volcarse en su otra vocación, la de dibujante.

Faceta ésta con la que ha trascendido al mundo editorial internacional con publicaciones en Reino Unido, Francia y Estados Unidos, donde muy pronto llegarán sus composiciones con guiños de acento almeriense de torreones árabes o paisajes desérticos de fondo y, sobre todo, con un enfoque de dimensiones espaciales, cuyo dominio le permite ese sello arquitectónico que caracteriza su trabajo.

Con esta exposición, además de retomar esta actividad complementaria abierta al público en general, el Colegio estrena su sala expositiva después de una pequeña reforma, que fue celebrada por los asistentes a la inauguración de la muestra, abierta por el decano quien ensalzó el trabajo de Adrián García que aúna “la composición y la arquitectura, dos disciplinas que no son las clásicas en esa otra forma de comunicación de las artes plásticas”, quiso significar Luis Cano.

“Tanto la arquitectura como el cómic persiguen contar ideas e historias. Hay detalles que en el resultado final pueden no apreciarse como las dimensiones espaciales y la verosimilitud “, aspectos, explica el artista, que “un lector a lo mejor no aprecia, pero como dibujante me permito esos pequeños guiños de secciones constructivas”. Adrián García ha sabido embeberse de los conocimientos de la arquitectura para dejar esa impronta que le caracteriza en el encuadre y la escala del espacio a la hora de diseñar las escenas de la historia de la manera más atractiva posible.

Los visitantes de esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 8 de julio en la sede del COAA, en la calle Martínez Campos número 29, podrán comprobar su evolución en el mundo del cómic con una representación de dibujos selecciones que abarcan desde sus comienzos con Un disparo en el desierto y del libro El lejano oeste, publicados por la editorial Ediciones Traspiés, hasta sus últimos diseños con Cascaborra Ediciones para el histórico cómic Bernardino de Menesses, pasando por su trabajo para la editorial Afterlight, así como ilustraciones realizadas durante sus estudios de Arquitectura y retratos. “No tenía muy claro en el instituto qué estudiar. Se me daba bien la física, las matemáticas y el dibujo, y en mi cabeza estaba ser dibujante”, aunque siguió el buen consejo de su padre, también arquitecto, basado en la experiencia. “Con las cualidades que tienes –me dijo- estudia algo con lo que después puedas elegir”.