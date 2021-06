El artista ya fue nombrado hijo adoptivo de Almería en el año 2008

El pintor y acuarelista Julio Visconti fue nombrado el 4 de noviembre de 2008 oficialmente ‘Hijo adoptivo de Almería’ en el Teatro Apolo de la ciudad. En el acto participaron miembros de la Corporación Local entre los que se encontraba el entonces alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.

En el acto, al que asistieron compañeros de Visconti y representantes de otras instituciones, Rodríguez-Comendador destacó “la relevancia y el brillo que para la ciudad de Almería ha supuesto la difusión nacional e internacional de la extensa obra de Julio Visconti”. Asimismo, el alcalde le hizo entrega de la medalla y el diploma que lo acreditan como ‘Hijo adoptivo’.

Por su parte, Visconti, quien se mostró agradecido, regaló uno de sus cuadros al Ayuntamiento de Almería en el cual se observaba la Plaza Vieja con la Alcazaba de fondo desde la azotea del Convento de Las Claras. La elección de Julio Visconti como ‘Hijo adoptivo de Almería’ fue aprobada por unanimidad en el pleno extraordinario del 28 de septiembre.

La imagen de Almería hecha acuarela y exportada al exterior ha sido uno de los factores que han marcado la trayectoria del pintor de Fiñana, Julio Visconti. De esta forma, el pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó de forma unánime el nombramiento al artista como Hijo Adoptivo.

El 4 de septiembre de 2008, el concejal de Alcaldía, Javier Aureliano García, acudió a Guadix para ofrecerle la noticia al acuarelista. “Se lo merecía mucho antes, hay que reconocer las cosas. Hay que darle la enhorabuena por su carácter y por lo artista que es”. La última aspiración del acuarelista era la creación de la Fundación del Pintor Julio Visconti que convertía su palacete de mediados del XVI, ubicado en Guadix, en un museo.

En marzo de 2009 salía a la venta la gran biografía de Visconti escrita por María Carmen Fernández de Capel. Precisamente, la autora, de la obra, María Carmen Fernández de Capel, autora de la obra, cuyos beneficios irían destinados a la Asociación de Niños Oncológicos Argar, explicaba que “Julio Visconti siente desde dentro la pintura. En el libro he analizado la obra de Visconti, tratando desde los paisajes a las marinas, pasando por las grandes arquitecturas”.

La historiadora del arte señaló que “otra fascinación de la obra de Visconti son los interiores, ya que nos llevan al siglo XVII holandés, por la cantidad de objetos que tiene en la obra. Pero cada objeto tiene un toque escultórico”. En el libro hay un apartado en el libro de fotografías de Visconti, aparte de todas las criticas que se han realizado sobre su obra y también está Julio Visconti tratado por la prensa.

“Recopilar todo ese material me ha llevado tiempo y mucho trabajo, pero que me siento muy feliz con ello, porque admiro mucho a Julio”, dijo María Carmen Fernández de Capel.

Finalmente, Julio Visconti, poco dado a hablar en público, señalaba que “el libro está muy bien escrito por su autora, y ha dicho cosas de mi que yo no me merezco. Quiero dar las gracias a María Carmen Fernández de Capel por esta obra. Paso mejor el tiempo pintando que hablando, y me da un poco reparo presentar un libro que precisamente habla de mi”. Sin duda, un libro más que merecido para un artista con mayúscula y una persona de la que todos hablan muy bien.