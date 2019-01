Más de 20 artistas del flamenco almeriense rinden homenaje a Josele el viernes en el Teatro Apolo

No es el primero ni, probablemente, será el último. El flamenco almeriense rendirá homenaje este viernes, 25 de enero, a Josele, cantaor y guitarrista de Almería, del barrio de La Chanca, que se ha ganado el respeto y el cariño de más de una generación con su generosidad a la hora de inculcar a los más pequeños el amor a este arte. Así, más de veinte artistas de la tierra se subirán al escenario del Teatro Apolo, a las 21 horas, en una cita promovida por la asociación ‘Entre Flamencos del Puerto’ y que forma parte de la programación de Invierno del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Al cante intervendrán Titi Fernández, Rocío Segura, María Ángeles Fernández, Edu García, Niño de las Cuevas, Ana Mar de Quero, Cristo Heredia y Hércules Heredia. En el baile estarán María La Rabota, Ana Alonso, Inés de Inés y José Tomás, con las guitarras de Pedro el Funde, José Bellido, Eduardo Aguilera y Antonio de Quero. En las palmas y jaleos con Luis el Moreno, Toni Santiago, José de Joseles, Antonio Torres y Juan Andrés Heredia Amaya.

Las entradas están disponibles tanto en la taquilla municipal que está ubicada en el Teatro Apolo, como en la propia página web del Área, www.almeriacultura.com. También lo estarán en la propia taquilla del Apolo desde dos horas antes del comienzo del concierto. Tienen un precio único de diez euros.

Desde la asociación recuerdan que “su sabiduría, ganada a lo largo de los años trabajando con grandes figuras del flamenco, ha hecho que sea un profesor como ninguno ya que ha sabido reflejar todo su arte en grandes figuras del flamenco de Almería como el Negrillo, Maleno, Tomatito, y cómo no, su primogénito Niño Josele. Compartiendo con ellos no sólo su capacidad de expresar el flamenco si no dando también su corazón a toda persona que vaya a pedirle consejos y le llame maestro”.