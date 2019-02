El baile flamenco en las venas desde niña

Carmen Moreno Valenzuela nació en el barrio de Pescadería hace 29 años. Es una bailaora que desde niña ya tenía conciencia de que lo suyo sería el escenario. Ahora vive un momento artístico único, ya que estrena espectáculo en marzo en Sevilla y el día 23 de febrero ofrece una master class en el Centro de Danza María García en Almería.

Su vida transcurre entre Sevilla, Madrid, Granada y Almería. Las primeras nociones de baile flamenco las recibe de María La Rabota. Luego Carmen Moreno se formó en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería para terminar sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Danza y Arte Dramático de Málaga.

Ha recibido así mismo formación con los grandes maestros y maestras del baile flamenco, y ha actuado por distintos tablaos de Granada, Almería, Málaga y Sevilla, lo que le hace tener una gran capacidad de interpretación en el escenario.

Los tablaos forman parte de su vida, ya que su trayectoria artística la considera como “una carrera de fondo”. “Nada es fácil y tienes que ser conscientes de lo que las cosas valen. Todo ha sido muy bonito, he aprendido muchas cosas en este tiempo”.

Desde niña ya bailaba en su casa. “Recuerdo que mi abuelo si ponía flamenco en su casa. Yo escuchaba a Camarón y Caracol y también ponía copla. Eso es lo que yo escuchaba y además me aprendía las letras”, sostiene.

“Nunca pensé en ser bailaora, me gustaba. Yo he seguido mis impulsos. Soy una persona muy impulsiva y siempre he seguido lo que me ha nacido del corazón. Y lo he hecho, aunque me haya podido equivocar en más de una ocasión”, apunta.

Abrirse camino en el mundo del baile flamenco no es fácil, pero Carmen Moreno es una mujer entregada a su profesión. “El cante, la guitarra y el baile es una carrera de fondo. Hay que trabajar mucho, formarse y sobre todo ser honesto con los demás y con uno mismo y transmitir tu verdad. Hay que ir poco a poco, aunque tengamos momentos de incertidumbre. Yo siempre he luchado y he querido estar ahí”.

“A mi el baile me libera. Soy una persona muy extrovertida y no tengo nada que esconder, pero es cierto que hay cosas que no las puedes mostrar en el día a día. El baile me permite poder mostrar todo eso. Esa es mi meta y seguir siendo honesta”, sostiene.

“Yo todos los días aprendo cosas nuevas, y cuando te subes al escenario te transformas. He estado mal y tenía que actuar ese día y cuando me he subido a las tablas he transmitido otras emociones. Sacas todo lo que llevas dentro”.

Desde que decidió dedicarse al baile, la familia de Carmen Moreno la ha apoyado. “Siempre han estado a mi lado, y siempre me han apoyado en mi carrera. Me han apoyado desde el afecto, porque mi casa es muy humilde. Yo sólo he necesitado el apoyo moral y ellos me lo han dado. Me siento afortunada de tener la familia que tengo”.

Carmen Moreno estrenará el 22 de marzo un nuevo espectáculo junto con las bailaoras Carmela Riqueni de Sevilla y Alba Fajardo de Granada. “Estamos montando el espectáculo Atracciones donde contaremos con David Caro a la guitarra y el cante de JuanFran Carrasco de Badajoz y El Tremendo, hermano de la Tremendita. Lo estrenamos en el Teatro Távora de Sevilla”.

Pero en la mente de esta joven bailaora hay nuevas ideas. “Estoy ya preparando un espectáculo que me gustaría estrenar en mi tierra, en Almería. Se titula Yo moreno y me gustaría estrenarlo o a finales de este año o a principios del 2020”, apunta la artista.

Moreno irradia alegría e ilusión cuando habla de su carrera profesional. “El año 2018 ha sido muy bueno, increíble, y he hecho cosas que no tenía ni en mente. Me han llegado y me decidí a hacerlas. Poco a poco ha ido todo surgiendo. Y este año 2019 también se presenta muy interesante y con proyectos”.

Moreno es una enamorada de su barrio de Pescadería. “Todo lo que sea cultura para el barrio es bueno. Este barrio vale mucho aunque ahora está mejor que hace unos años. Aquí hay gente muy buena de corazón. Defiendo mucho a la gente humilde, porque soy humilde”, apunta.

La bailaora ha actuado recientemente en La Guajira donde obtuvo un gran éxito. Es una mujer con mucha energía, con las ilusiones intactas y sobre todo con ganas de subirse a las tablas y dejar constancia de todo lo aprendido. De momento, Carmen Moreno irradia felicidad, es una persona muy familiar y cada vez que puede se escapa a su tierra para ver a sus padres y el resto de su familia.