"Que la nueva biblioteca lleve el nombre de José María Artero consolida su legado"

La familia Artero Núñez se muestra estos días muy feliz al conocer que la nueva Biblioteca Municipal llevara el nombre de José María Artero. María del Mar Artero, hija del editor, en nombre de la familia habla con Diario de Almería.

-Imagino que la familia vive un momento de felicidad al conocer que la nueva Biblioteca llevara el nombre de José María Artero.

La biografía de Artero es un territorio abonado de libros. Por donde quiera que la abras, te topas con ellos"Gracias a que la biblioteca lleve el nombre de Artero será 'profeta en su tierra' y eso es muchísimo y bueno"

-Estamos viviendo un momento de euforia general. Desbordados y orgullosos de que se haya conseguido el objetivo que nos propusimos, que la nueva Biblioteca Municipal de Almería se llamara José María Artero. Consideramos que darle su nombre a la Biblioteca es darle el merecido reconocimiento a su obra y poner en valor su trayectoria cultural y profesional siempre ligada a Almería. Una biblioteca que guarde, preserve y difunda su nombre, su legado, su pasión por los libros y como ya he dicho, principalmente su pasión por Almería.

-Han pasado ya 27 años del fallecimiento de José María Artero. Parece que Almería no ha olvidado su figura y sobre todo el gran trabajo que realizó durante toda su vida.

-Hay personas cuya huella crece con el tiempo, con la ausencia. Nos hemos dado cuenta de que los almerienses que le conocieron, los compañeros y amigos de proyectos culturales, las generaciones de alumnos que asistieron a sus clases y los autores cuyos libros editó no olvidan al profesor, al impulsor cultural y al editor inquieto y entusiasta que fue José María Artero.

-Sin duda, para las nuevas generaciones el nombre de José María Artero volverá a sonar más que nunca con la nueva Biblioteca. Creéis que Almería podía haber hecho algo más en este tiempo por José María.

-Que la nueva Biblioteca Municipal de Almería lleve el nombre de José María Artero consolida y reconoce su legado cultural para las generaciones futuras. Gracias a la Biblioteca formará parte de la historia cultural de la ciudad y su nombre destacará como intelectual fundamental en la historia de la cultura almeriense de la segunda mitad del siglo XX. No soy quién para decir ahora si se tendría que haber hecho más o menos. En este momento me parece maravilloso lo que ha ocurrido. Gracias a que la biblioteca lleve su nombre será 'profeta en su tierra' y eso es muchísimo y muy bueno.

-Transcurridos muchos años, sois ahora más conscientes de lo que significó Artero para Almería. Aquel hombre que hizo muchas cosas a lo largo de su vida y que amó los libros.

-La biografía de José María Artero es un territorio abonado de libros. Por donde quiera que la abras, te topas con ellos. Primero fue lector, de donde comenzó a hacerse su propia biblioteca formada por cerca de 10.000 libros. Te voy a contar como anécdota, que en mi casa era difícil ver el zócalo, porque en cada rincón, en los pasillos y en las paredes de todas las habitaciones había estanterías repletas de libros. Dedicó tiempo a estudiar cinco carreras: Maestro, Comercio, Perito Agrícola, Profesor Mercantil y la licenciatura de Ciencias Naturales. Fue Perito Agrícola del estado por oposición y también superó las de Cátedra de Instituto con el número uno y las de Cátedra de Magisterio con el número tres.

-La figura de Artero vuelve a estar de actualidad. Imagino que habéis estado pendientes de esas votaciones, donde tras José María ha quedado Carmen de Burgos. Para vosotros es una gran satisfacción que vuestro padre quede para siempre inmortalizado en esa Biblioteca.

-Cuando el Ayuntamiento de Almería anunció que iba a someter a votación ciudadana el nombre de la nueva Biblioteca Municipal, la familia decidimos promover una modesta campaña para conseguir que la Biblioteca llevara el nombre de José María Artero. Pensábamos que era el reconocimiento merecido a su labor y entrega por Almería. Elaboramos un documento: 'José María Artero: un humanista inquieto', firmado por Juan Manuel Martín Robles, con el que hemos querido difundir su figura, méritos y logros con el ánimo de informar a las nuevas generaciones, además de acercarnos a todos los que se relacionaron con él. Toda la familia, hijos y nietos -algunos que incluso no le conocieron- han puesto todo su entusiasmo e implicación en conseguir esta meta. La maquetación es de su nieta Yolanda Peiró, la introducción de otra nieta, Ángela Artero, el comunity manager de la página web es otro nieto, el fotógrafo Chema Artero. Todos y cada uno ha aportado valor al empeño común. Ha sido una carrera de fondo a lo largo de los casi cuatro meses que ha durado la votación. El resto de candidatos -todos ilustres personalidades de la cultura- tienen todo nuestro respeto y admiración y todos se merecen un reconocimiento, pero entendemos que nadie como José María Artero para nombrar una Biblioteca en Almería.

-Os imagináis que diría José María Artero si viviera ante este hecho histórico en la ciudad.

-Te puedo asegurar que estaría emocionado y feliz. Él decía que "tener una biblioteca privada es un acto de egoísmo, puesto que la inmensa mayoría de los libros no tienen una segunda lectura". Así, a finales de los 80 se ocupó de repartir gran parte de su biblioteca personal a la biblioteca del Instituto Nicolás Salmerón, a la del colegio José María Artero Pérez en Tarambana y algunas más. Apilaba los libros uno a uno, justificando cual iba a cada sitio por el interés que pudiera tener para los usuarios de cada biblioteca, y con un sello personal que hizo exprofeso para ello. No dejaba nada al azar. Sin duda alguna estaría tremendamente agradecido de que sus paisanos del alma lo hayan elegido a él. ¡Quizás, por primera vez en su vida, no tendría palabras para expresar su emoción!.

-Recordareis muy a menudo a vuestro padre. Para la familia es motivo de satisfacción que haya gente que hable tan bien de un excelente editor, un gran padre y excelente persona. ¿Cómo era José María Artero para aquellos que no lo conocieron?

-Fue un lector voraz e incansable, profesor y escritor apasionado y riguroso y editor de entusiasmo e ilusión imparables. Impulsor de proyectos, algunos de incierto o imprevisible final, en los que invertía su tiempo, energía, saber y dinero hasta darles forma y vida propia y hacerlos realidad. Se pasó la vida de vocación en vocación: Su familia y sus amigos, entre tiza, aulas y alumnos, y sobre todo entre el olor y el calor de sus libros, compañeros cómplices en las horas preferidas de la noche. Y toda su trayectoria empieza y termina, fluye y muere bajo un denominador común y desde su epicentro natural: Almería.