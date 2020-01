Las canciones de amor de ida y vuelta de Juanfra Dimas divierten y emocionan en el Teatro Apolo

Antes de iniciar su carrera como solista, pasó por otras bandas como Carbono 14 y Aspersan. Anoche llegaba el ansiado gran momento de presentar su nuevo trabajo discográfico en solitario, que le confirma como uno de los cantautores más personales de la escena local. Juanfra Dimas desplegó en el Teatro Apolo su colección de romanticismo y sones latinos en la puesta de largo de ‘Para Que No Me Olvides vol. 2’, su último trabajo. Una cita enmarcada en el apoyo y promoción de artistas almerienses que se ha reforzado en la programación del Invierno Cultural del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Con una puesta en escena que asemejaba las tablas del Teatro Apolo en un cuarto en plena mudanza, Juanfra Dimas arrancaría su actuación explicando que su música toma de muchos estilos, pero sin busca el purismo que encorseta las formas. Así, querencias latinas como los boleros, los sones, la chacarera o el fado, conviven con el pop, la rumba o hasta algún ataque de pulsión rockera.

'Todo Encaja’ y ‘Para Que No Me Olvides’, que por el título bien podría parecer la canción de Lorenzo Santamaría, dieron la salida a un repertorio que continuaría con ‘Eres Ella’ o ‘Será Mejor’, con canciones “cortavenas”, bromeaba Dimas, como ‘Dile a mi Boca’ y ‘Durmiendo En Mi Cama’.

Acompañado por Víctor López al bajo, Diego Morales en la percusión y Amalia en los coros, Juanfra Dimas intercalaría los amores que acaban bien, como los suspendidos en un recuerdo indefinido (‘El Viento Entre Las Hojas’), el despechado (‘Tan Guapa) y siempre vívidos e intensos (‘Puedo Ser’, ‘Se Va’, ‘No Sé Cómo Dormir’).

En el tramo final, la enérgica ‘Canción Desordenada’ puso un vibrante contrapunto, antes de ‘Corrimos Demasiado’ y, los bises, ‘Perdona Por Llamar’, con protagonismo para Amalia, y el single, bien conocido y reconocido por los presentes, llamado ‘Mari Carmen’.

“Mi vida es una sucesión de malas decisiones que me ha llevado a contar mi vida en un escenario. Desde los 11 años que aprendí a tocar la guitarra no he parado. He pasado por 50 grupos, 51 géneros...y aquí estoy, creando mi "mezcolanza" personal”, explica Juanfra Dimas en su biografía.