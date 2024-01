Las canciones de Mecano vuelven a emocionar al público en el Auditorio

Los almerienses hicieron un viaje en el tiempo a un concierto de Mecano en 1991, de la mano de Belén Alarcón y el espectáculo Me cuesta tanto olvidarte. Para este homenaje se subieron en el DeLorean de ‘Regreso al Futuro’ y rememoraron su juventud compartiendo los himnos por todos conocidos de Ana Torroja y José María y Nacho Cano.

El imaginario colectivo fue celebrando cada inicio de acorde, recordando de inmediato la canción a interpretar, a cuál más deseada, y que les permitió cantar de nuevo el estribillo de No hay marcha en Nueva York, Aire, Un año más. El 7 de septiembre, Una rosa es una rosa, No es serio este cementerio, Dalí, La fuerza del destino, Hijo de la luna, Hawái Bombay, Barco a Venus, Cruz de navajas, etc. y dejar para los bises los éxitos de los comienzos de la carrera de Mecano, Me colé en una fiesta, Maquillaje o Hoy no me puedo levantar, concluyendo con el tema que da título al concierto, Me cuesta tanto olvidarte.

Fueron más de una veintena de temas, dos horas de concierto, en un viaje musical protagonizado por Belén Alarcón, que ha estudiado a conciencia los registros y coreografías de Ana Torroja, a la cual interpreta con una perfección milimétrica, tanto en la puesta en escena como en la voz, acompañada por una excelente banda que aportó el tono adecuado para que el público sintiera la esencia de los himnos compuestos por José María y Nacho Cano. Fue una noche en la que el entregado público pudo, una vez más, cantar los temas que le han acompañado a lo largo de su vida.

Mecano es una de las bandas que forman parte de la historia musical española y uno de los pioneros del tecno-pop. Sus canciones siguen sonando en emisoras de radio, playlist digitales y en discotecas. Los seguidores de Almería agotaron las entradas del Auditorio Maestro Padilla y disfrutaron con el cuidado tributo que ofrece ‘Me cuesta tanto olvidarte’.

Desde el primer instante, Belén Alarcón supo transmitir la tesitura vocal inconfundible de Ana Torroja e interpretó junto a su banda los himnos de accesibilidad pop creados por Nacho Cano y el contrapunto más lírico y elaborado de José María Cano. Belén Alarcón demostró una vez más que es la mejor doble vocal y física de Ana Torroja, y fue la encargada de revivir la inmensa colección de más de una veintena de clásicos que todo el mundo conoce a la perfección.

Comenzaron con esos Héroes de la Antártida, ese sonido más electrónico, para de inmediato sumergirse en Los amantes y la divertida No hay marcha en Nueva York. Momento para la emoción con Aire y El fallo positivo y adentrarse en el swing del Blues del esclavo. Además, el Auditorio retrocedió unas semanas para celebrar de nuevo el año nuevo con la canción, coreada por todo el público, Un año más y, seguidamente, bailar con la rumba Una rosa es una rosa.

El patio de butacas se había convertido en el coro improvisado de Belén Alarcón, la alter ego de Ana Torroja, acompañándola en el estribillo de la mayoría de canciones, en un concierto que continuó con momentos más pausados gracias a Hijo de la luna, El 7 de septiembre y Naturaleza muerta, para volver al ritmo con Bailando Salsa, Hawái-Bombay, 50 palabras, 60 palabras ó 100, Dalai Lama y No es serio este cementerio.

El espectáculo llegó a la recta final con el homenaje a Dalí, la historia con final sangriento de Cruz de navajas, la romántica La fuerza del destino y subirse de nuevo a un vehículo con Barco a Venus.

Regresaron con Mujer contra mujer y un ‘medley’ de temas muy populares de sus orígenes, como Hoy no me puedo levantar, y despedirse de este viaje musical con Me cuesta tanto olvidarte.

Hay grupos que traspasan las generaciones y cuyas canciones se han convertido en himnos, los cuales, si se interpretan con talento y respeto, nos hacen de nuevo disfrutarlos en pleno siglo XXI. Es el caso de Mecano y el homenaje de Belén Alarcón ‘Me cuesta tanto olvidarte’. Temas que el público nunca olvidará y que espera con ilusión compartirlos con tributos como el vivido anoche en el Auditorio Maestro Padilla.