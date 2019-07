Las canciones de Queen volvieron a sonar en la Plaza de Toros de Almería

Freddie Mercury sonríe desde el más allá. Su legado musical está más vivo que nunca. Almería se ha sumado, una vez más, al homenaje mundial a este genio del pop-rock español con el mayor espectáculo que circula por el ruedo patrio en el estío: Rhapsody of Queen, que el viernes se llenó de devotos que unidos en esta ceremonia musical cantaron, saltaron y bailaron al ritmo de los himnos por todos conocidos.

En esta ocasión el homenaje a Freddie Mercury tuvo nada menos que cuatro voces, cada una con una sensibilidad diferente, para reinterpretar temas como We will rock you, We are the champions, Don’t stop me now, Radio ga ga, Bohemian Rhapsody y así hasta un repertorio de más de dos horas. El principal valor de este nuevo tributo es que no consiste en copias que tratan de imitar hasta el vestuario como si fuera la versión veraniega de ‘Tu cara me suena’, sino que manteniendo el respeto y espíritu de la banda liderada por Freddie Mercury, adaptan las canciones a cada voz ofreciendo versiones de máxima calidad vocal que levantaron de sus asientos a los enamorados de Queen.

Y es que los cuatro cantantes que dan vida a Rhapsody of Queen tienen detrás de sí una dilatada experiencia musical: Thomas Vikström, cantante de la banda de metal sinfónico Therion; Diego Valdez, con experiencia en bandas como Iron Mask y Dream Child, Kenny Leckremo, vocalista original y miembro fundador de la reputada banda sueca HEAT, habituales en las giras de Deep Purple, Toto, Whitesnake o Alice Cooper; y la cantante Inés Vera-Ortiz, de los grupos Inner Stream y Black Oceans. Con estas referencias, el público llenó la Plaza de Toros de Almería sabedor de que iba a escuchar un tributo espléndido, como fue la actuación enmarcada en el programa estival del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que contó entre el público con el concejal Diego Cruz.

‘Rhapsody of Queen’ nace de los creadores de la adaptación sinfónica que han visto cerca de 600.000 personas en todo el mundo. Este nuevo montaje recupera el lado más rockero y directo de la banda, con un gran despliegue técnico visual en más de dos horas y media de espectáculo. La puesta en escena recuerda un concierto de las grandes bandas internacional y como tal los cantantes van acompañados de espléndidos músicos, brillante el sonido, y una excelente iluminación. De esta manera, se escucharon canciones que enloquecieron a un público que tenía ganas de recordar la banda sonora que les ha acompañado a lo largo de sus vidas.

El aperitivo ha sido ‘U2 Please’, el dúo que ofreció un concierto acústico, en uno de los mejores tributos a la banda irlandesa. ‘U2 Please’ es la banda tributo oficial de U2 en España. Tal es así, que fueron contratados por Universal Music para presentar en una gira por todo el país los discos ‘Grandes Éxitos 1990-2000’ y ‘How To Dimantle an Atomic Bomb’ en 2002 y 2004, respectivamente.

Después de su paso por Almería, el espectáculo ‘Rhapsody of Queen’ estará el resto del mes de julio y agosto en el Teatro Rialto de Madrid. Las canciones de Queen siempre permanecerán cerca de nuestro corazón.