Ángel Capel cierra un gran 2018 con un videoclip junto a Nerea Camacho

Ángel Capel, artista almeriense nacido en Albox, ha vivido un año 2018 muy intenso. En ese tiempo lanzo el single Si me das. “Esta canción está gustando mucho y la gente está muy contenta. Está sonando en muchísimos sitios”, confiesa el albojense.

“Es un tema que se sale de lo típico, hemos intentando hacer una canción que hable de una historia de amor verdadero. No es una historia de amor temporal”, explica el cantante que está arropado por un gran equipo capitaneado por el productor Tony Sánchez Ohlsson.

A la canción hay que añadir el gran videoclip que se ha realizado de este tema de Ángel Capel con Nerea Camacho. “Yo quería hacer un videoclip que fuera el reflejo de lo que quería. He tenido la suerte de contar con mi amiga Nerea Camacho que es una de las mejores actrices que hay en el mundo. Para mi fue un privilegio tenerla a ella en este videoclip, porque te enseña y te ayuda”, sostiene el cantante.

Claro que el mundo de la música ha cambiado en los últimos tiempos. Ángel Capel apunta que “la industria es cambiante y cada año tiene una tendencia. Estamos trabajando este single y pienso en el presente y en el futuro más cercano. En cuanto al futuro hay que ir poco a poco”.

Se han cumplido diez años de los comienzos en la música de Capel. “Cuando lo pienso parece más tiempo, es un trabajo tan intenso y tan lleno de sensaciones que lo vives como si fuera más tiempo. Esperemos que sean muchos más”.

En cuanto al balance de su carrera, Capel mantiene que “han sido diez años que me han servido para seguir soñando. Lo malo me hace aprender, y lo bueno es con lo que me quedo. Quiero seguir soñando y poder subirme a un escenario y disfrutar de las sensaciones y sentimientos de la gente”.

En este tiempo ha habido momentos buenos y menos buenos. “En una carrera siempre hay momentos de duda, de bajón y grandes momentos. Siempre he estado muy bien rodeado de mi familia y mis amigos que me han levantado el ánimo”.

Hace ya más de 9 años que Ángel Capel estuvo en Operación Triunfo. “A mi personalmente la Academia me sirvió mucho porque era una persona que no había estudiado nada de música. Supe lo que era emplear técnica vocal e interpretación. Lo que más vale de esa academia es la enseñanza que es casi imposible encontrarla fuera de ella”.

Aquel programa le dio una gran popularidad a Ángel Capel. Transcurrido el tiempo sostiene que “estuve expuesto tres meses en televisión y formaba parte de la gente, pero una vez que se acabó aquello, la gente se calmó”.

El artista lleva en su corazón a Albox, su pueblo. “En cuanto puedo escaparme me voy a Albox, porque allí me cargo de energía positiva y de buenas vibraciones. Siempre que puedo me escapo”.

Lo bueno de Capel es que mantiene intacta la ilusión. “Estoy con mucha ilusión, y ver que la gente está contenta con la canción me hace que cada día tenga más ganas de trabajar y luchar”.

Finalmente tiene grandes palabras para Nerea Camacho. “Es maravillosa, es una chica que desprende energía positiva, que está siempre riendo, y eso ayuda mucho. Para mi como almeriense es un orgullo decir que Nerea Camacho es de Almería. Fue maravilloso trabajar con ella, porque es muy fácil. Es una buena persona y una actriz espectacular”.

Ángel Capel tiene un excelente futuro, ya que es una voz peculiar y única en el panorama musical español en este momento.