La cantante Carlene Graham lanza mañana su nuevo single titulado ‘Don’t Say’

Ross Productions presenta el nuevo single Don’t Say de Carlene Graham. El lanzamiento será mañana viernes, 26 de noviembre en todas las plataformas de música digital. Don’t Say es el nuevo sencillo dinámico y conmovedor de Carlene Graham, cantante, compositora y productora nacida en Londres, y Errol Ross, productor galardonado de origen jamaicano de Ross Productions. Su sonido y estilo son siempre únicos y vibrantes. Don’t Say no es una excepción.

Producido, mezclado y masterizado por Errol Ross y producción escrita, interpretada y cantada por Carlene Graham, una artista que lleva afincada desde hace años en Roquetas de Mar.

Carlene Graham ha cantado en vivo y coros de álbumes para artistas como Madonna, Shakira, Dionne Warwick, Mick Hucknall, Placebo, Jocelyn Brown, Alison Moyet, Spiritualized, Bugz In The Attic, Reel People y otros.

Entre las actuaciones destacadas se incluyen: The House of Commons (2001), The Royal Albert Hall (2004), Live 8 London con Madonna (2005), “Stars In Their Eyes” de ITV como Gloria Gaynor (2004), Primavera Sound (2006), Glastonbury (2007), Wizink Center Madrid (2018), Centro Cultural Teatro 1 CDMX, México (2019), Casino de París (2019) & Verti Music Hall, Berlín (2020).

De 2017 a 2020, Carlene realizó una gira mundial con el Musical español Forever King Of Pop, respaldado por Latoya & Jermaine Jackson a través de The Jackson Family Foundation.

Errol Ross y Carlene Graham son un equipo de producción de padre e hija, cien por cien independiente que comenzaron su viaje musical juntos en 2020 durante la cuarentena y lanzaron tres álbumes y un EP durante el mismo año: Online (10 de abril de 2020), Quarantine Edition (12 de junio de 2020) ), Love Code (4 de septiembre de 2020) y Mystery Lady EP (4 de diciembre de 2020). Aunque Online recibió una reseña de 8 sobre 10 álbumes de Pete Lewis, editor asistente y periodista más antiguo de la revista. Love Code fue el álbum que comenzó a rodar la pelota para ellos, comenzando con la transmisión de radio de debut de You’ve Got Me On A High, de Greg Edwards en su programa Soul Spectrum (Mi Soul Radio), poco después de su lanzamiento.

El EP Mystery Lady de Errol continuó su flujo de música en 2021 y ambos continuaron recibiendo transmisión de radio en todo el mundo durante meses. 2021 vio la creación de su álbum Born To Win, que ofrece 13 canciones emocionantes con voces increíbles y producción de cristal. Una fusión de Afro Beats, Trap y Neo Soul, con un trasfondo caribe.

Este álbum fue otro punto de inflexión para ellos, en cuanto a sonido y frescura, algo que es de importancia para ambos. Born To Win está disponible exclusivamente en carlenegraham.info, donde también se pueden encontrar todos los álbumes anteriores de Carlene.

Errol Ross ha estado en la industria de la música durante más de 40 años y logró el éxito con su producción de Too Much Pressure, el álbum debut de la banda británica de ska, The Selecter - en Horizon Studios, en Coventry, Reino Unido. El álbum fue lanzado en febrero de 1980 en 2 Tone Records. El récord fue un éxito comercial, ubicándose en el número 5 en el Reino Unido.

Esta producción le valió sus discos Silver & Gold por las ventas de miles de discos. The Selecter: Too Much Pressure - Deluxe Edition se lanzó en Chrysalis Records en abril de 2021. Don’t Say es el siguiente paso en el viaje, ya que continúan creando y grabando nueva música.