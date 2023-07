La cantante almeriense Loli Muñoz estrena el videoclip del tema ‘Tras el cristal’

La cantante almeriense Loli Muñoz estrena hoy viernes el nuevo videoclip de la canción Tras el cristal, inspirada en la guerra en Ucrania, cuando las familias se separaron sin saber si volverían a verse, tras el cristal de una ventana de un tren.

La interprete explica como surge esta canción. “Surge al ver las noticias de la guerra, estaba sola y vi como los hombres se quedaban para luchar en la guerra y ponían a salvo a sus familias. Fue conmovedor para mí, ver como ya que se iba el tren, apuraban la que podía ser la última vez que podrían verse, tras el cristal de la ventanilla de un tren, juntaban sus manos y sus labios”.

Y es que Loli Muñoz, que es una cantante con experiencia y una gran trayectoria, mantiene que la guerra de Ucrania le ha marcado. “Jamás pensaba que volveríamos atrás, nos hace ver la injusticia de la vida, tan cerca.....y todas las vidas que se terminan cada día, lo mismo de Rusia como de Ucrania, todo por un hombre ambicioso y malvado. No quiero que se olvide lo que está ocurriendo, nos tiene que servir para que no ocurran estas cosas, no podemos retroceder en derechos a merced de este tipo de personas”.

Para este videoclip, Loli Muñoz ha elegido unas localizaciones muy especiales. “Estoy muy contenta con los lugares que salen, mi pueblo, Tabernas, las casas derrumbadas son de allí, Gérgal, la estación del tren, en la que tuvimos la suerte de que incluso pasó el tren y los paisajes preciosos de San José”.

En esta aventura junto a Loli Muñoz están grandes músicos como Diego de Haro a la batería; Antonio de Haro al bajo; César Gutiérrez a las guitarras y Chema Alonso al teclado. “He tenido la suerte de contar como productores con Diego de Haro y Antonio de Haro. Quedé con ellos y mejoramos el tema, estoy muy contenta de poder contar con tan buenos músicos. Agradecer el trabajo de GaloVisual que es un gran profesional del vídeo, junto con su hermana que vivimos momentos muy bonitos, estoy muy contenta”, asegura.

En su casa en el campo que tiene en Tabernas, Loli Muñoz rodeada de gallinas y arboles frutales, la inspiración le llega con facilidad. “La inspiración me las dan las emociones y es verdad que la naturaleza ayuda, la soledad inspira muchas veces, pero sobre todo me inspiran las injusticias. Mi casa en el campo es un bálsamo para mi alma, aprendes a amar todo aquello que convive contigo, pero quizás por eso no entiendas tanta ambición en el mundo, necesitamos tan poco para ser felices”.

“No quiero que olvidemos lo injusto de la guerra, el dolor de la separación de las familias, la impotencia de no hacer nada, yo contribuyo de la forma que sé a que se tenga conciencia de las cosas y no se olviden para poder aprender”, apunta esta gran interprete.

En lo que respecta al futuro, Muñoz explica que “siempre estoy componiendo aunque no pueda producir todo lo que hago. Ahora estoy trabajando en temas de actualidad, como siempre, es sobre las personas trans, a través de una historia que me contaron y escucho que hay muchas personas que no entienden eso, mi canción intenta hacerlo”.

“Me gustaría seguir componiendo y haciendo nuevas canciones, las redes sociales se han convertido en mi escenario y doy gracias por eso porque puedo seguir con mi vida, cuidándome y cuidando a los míos también”, afirma la cantante.