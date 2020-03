La cantante Nid lanza el tema ‘Amor de cabaret’ en plataformas digitales

Nidia Garduño es una mexicana que lleva ocho años viviendo en Almería y que acaba de estrenar en todas las plataformas digitales la canción Amor de cabaret, con arreglos musicales de Toni Mateos, batería; Jordi Vericat, bajo, mezcla y mastering y Miguel Ángel Laita, trompeta. La composición es de Nidia Garduño y Octavio Santos.

Conocida artísticamente como Nid, esta mexicana de 37 años, ha grabado un vídeo de Amor de cabaret en su propia casa debido a la situación de confinamiento provocado por el coronavirus. “Me he grabado en casa, y luego Juanfran Martínez se ha encargado de montar el vídeo que tiene ese aire vintage, tan bonito”, explica la artista.

“Amor de cabaret habla de un amor intenso, de una persona que quiere estar con otra. No está inspirado en nadie en particular. Yo escribo inspirándome en historias que muchas veces me cuentan”, sostiene Nid, que es feliz en Aguadulce, donde vive con su marido y dos hijos.

Hace unas semanas grabó otro videoclip del tema Stop me en Los Genoveses. “Decidí grabarlo en la playa, en un entorno fantástico como es esa zona del Parque Natural. La canción cuenta como una pareja se quiere mucho, pero no pueden estar juntos”. “Me fascinan las playas de Almería, son preciosas”, comenta.

Nidia Garduño que vivía en México deja su país hace 8 años para venirse a vivir a Almería. “A mi esposo lo enviaron a trabajar a Almería y me vine con él. Teníamos un bebé. El trabaja en una empresa de productos fitosanitarios. Venía de una ciudad muy grande y al principio llegué a Almería, una ciudad muy pequeña y no conocía a nadie. Al final, ahora no me iría de Almería por nada del mundo, soy feliz”.

Nidia es licenciada en Derecho, Diplomada en Marketing y Publicidad, nutrición y organización y gestión y logística de eventos. Además escribe poesía, canciones y textos desde los 10 años, habiendo participado en varios concursos de canto cuando era pequeña en la escuela. “Siempre me incliné por el arte, la pintura y la música. Siempre he tenido una visión muy artística”.

“Tengo muchos poemas en casa de mi mamá desde que era muy pequeña”, confiesa Nidia. “En mi casa mis papás eran conservadores y no les gustaba que yo cantara. Siempre estuve cerca de la música, pero como un hobby, porque soy tímida. Hace dos años empecé a hacer cosas, y me arriesgué y me puse a componer, a conocer más músicos y conocí a Octavio Santos que me da clases de piano. Cada vez me va mejor, estoy muy contenta y pienso seguir”, confiesa.

En la actualidad, Nidia tiene una agencia de marketing, ya que de la música de momento no puede vivir. “Mis padres están en México y ahora se muestran muy contentos porque me dedico a lo que me gusta. Mi pareja lo lleva bien y me apoya bastante”.

De momento esta mexicana con una mente privilegiada tiene en su cabeza una vez que pase el coronavirus grabar otro videoclip donde tendrá mucho protagonismo la historia del cine en Almería. “Me gustaría grabarlo en el MiniHollywood o en el Fort Bravo. Todo transcurriría en la cantina”.

Nid también tiene en proyecto publicar un libro. “Podría recopilar toda la poesía que he escrito en estos años y hacer un libro, pero realmente he comenzado a escribir otro sobre mi vida, una obra mas profunda, y centrada en mi vida enfocada a la parte espiritual”, afirma la artista.

Sin duda, ilusiones no le faltan a esta guapa mexicana que ha encontrado en Almería, un lugar soñado para vivir. Al principio no fue fácil, pero hoy se considera ya una almeriense más. Ahora le queda esperar a que pase esta situación que se vive en todo el país y continuar con una agenda cargada de proyectos y de grandes ilusiones. Nidia continúa trabajando aunque sea desde casa.