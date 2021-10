La cantante almeriense Mar Hernández cumple 18 años con la música como gran pasión

Mañana domingo hace 18 años que nació Mar Hernández, una joven cantante con una gran trayectoria a pesar de su corta edad. Las ideas las tiene claras ya que cuando era una niña siempre pensaba que sería veterinaria. Ahora, con más años tiene claro que quiere ser jueza, pero compaginarlo con la música, que es su gran pasión desde que tenía tres años. Es hija del guitarrista almeriense Francis Hernández y Olga Berenguel.

“A mi fue el primero que sorprendió la niña cuando la llevaba a la guardería en su sillica en el coche y todavía no sabía hablar e iba cantando canciones en inglés. Cantaba las canciones de Madonna o Michael Jackson que ponían en la radio. No perdía el ritmo y no la había enseñado nadie”, cuenta Francis Hernández.

La propia Mar Hernández recuerda que “empecé a cantar con tres años y en público lo hice con 9 años. En ese tiempo nunca dejé de cantar acompañada de mi padre. Siempre he sido muy tímida y vergonzosa y en algún cumpleaños pues cantaba, pero escondida en los brazos de mi padre. En mi comunión canté con micrófono”, rememora.

Aretha Franklin y algunos cantaores de flamenco siempre han sido los artistas favoritos de la artista. Tras un periplo por distintos concursos televisivos, donde siempre ha cosechado un gran éxito, Mar Hernández ha continuado siempre en la música, ya que “mi sueño sería poder vivir de la música”, apunta.

“Aunque soy muy joven, reconozco que he vivido momentos inolvidables. Nunca he pensado en dejarlo, aunque hubo momentos donde estuve algún tiempo sin actuar”. Su referente en la música siempre será Aretha Franklin, aunque hace un tiempo fue sorprendida en televisión por Gloria Gaynor. “Fue una gran sorpresa, todavía no me lo creo”.

“Me llamaron de Tele 5 porque Gloria Gaynor venía a España y como yo canto algunas de sus canciones, me localizaron. Vinieron del programa Volverte a ver a Almería. Recuerdo que fui a la panadería a comprar pan y salió Gloria Camila y me invitó a ir al programa. Allí fue cuando descubrí la sorpresa, fue algo increíble. Algo que jamás olvidare y que a día de hoy todavía no me lo creo”.

Mar Hernández estudia 6º de Flamenco en el Conservatorio de Música de Almería. “Curiosamente no me atrevo a cantar flamenco, pero a bailar si. Bailar flamenco me encanta. Me atrevo con todo menos con el flamenco, mi timbre de voz va mucho con los estilos negros, canto mucho jazz y soul”.

Mar Hernández rodó en el desierto de Tabernas el videoclip del tema Nuevo amanecer y ahora acaba de preparar un nuevo tema, que lo hizo con piano. “Este tema me ha encantado y la letra es mía. Quizás se titule Noches interminables. Y no descarto hacer un videoclip también”, sostiene. Aparte de ser jueza, Mar Hernández quiere seguir en la música. “Voy a luchar por ser jueza y seguir en la música, es lo que tengo ahora en mi mente”.

Sus gustos musicales son muy variados. “Una semana me da por escuchar soul, otra semana me da por escuchar heavy metal y otra por las folclóricas. Mi madre me pide muchas veces que apague la música”, cuenta Mar Hernández. “He hecho versiones de Queen, porque es un grupo que me encanta, muchas veces las pongo cuando me levanto porque me motivan mucho”.

Mar Hernández también ha cantado junto a Diana Navarro. “Diana es genial y de las cantantes españolas es una de mis favoritas. Toca muchos estilos y tiene una voz prodigiosa”. Tiene grandes recuerdos de María Villalón cuando cantó en Tierra de talentos y con India Martínez también se subió a las tablas del Auditorio Maestro Padilla. “Tiene una voz única y muy personal”.

Mar Hernández ahora está centrada en su carrera de Derecho y sigue los consejos de su padre. “Mi padre es mi guía y mi mejor amigo”, apunta.