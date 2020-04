El cantante almeriense Samuel lanza su nuevo single que se titula ‘No vale!’

No vale!, el nuevo sencillo del almeriense Samuel, es un llamado a darlo a todo, a no tirar la toalla y a luchar por lo que te mereces, porque para el finalista de La Voz 2017 no existe la posibilidad de conformarse con menos de lo que se sueña. Y qué mejor momento para esta declaración de principios, que estos días complicados que viven todos.

El consejo es sencillo: si la persona con la que estás no te valora, no te cuida, no te respeta, entonces no vale la pena derramar ni una lágrima por ésta y es hora de ponerte a ti en primer lugar. Y lo mejor de todo esto, es la manera en la que Samuel cautiva y deja estas sabias palabras, con una canción de Pop Urbano llena de detalles, melodías y arreglos sencillos que junto a su voz regalan de manera delicada y sincera una increíble canción que además de todo, contagia con su ritmo. No vale! ha sido co-escrita por el propio Samuel junto a su productor, Científico Loco y el compositor colombiano Julian Sánchez; quienes han aportado cada uno su particular estilo para darle un sonido internacional y actual a una canción que posee todos los números para ser una de las más exitosas de su carrera.

El videoclip, dirigido por Borja Monsalve para la productora Drazen, muestra a un Samuel emotivo y cercano, que interpreta de manera brillante su papel de consejero, al ver desmoronarse la relación de los protagonistas. Con una fotografía impecable y una interpretación a la altura, No vale! es sin duda uno de los mejores vídeos de esta cuarentena.

Samuel no es solo el tercer finalista de La Voz España de 2017. El almeriense, además de ser cantante, bailarín, compositor y productor musical, es licenciado en el Real Conservatorio de Música de Almería, donde destacó como violinista y tenor.

Antes de su paso por La Voz y a posteriori, ha lanzando varios singles como Contigo pierdo el control, Nadie como tú, Mala Idea, Puro Arte junto a Tony Lozano, Mi día de suerte junto a Henry Méndez que fue campaña de Yoigo 2019 y la colaboración con la estrella internacional Ángel López con quien grabó Única.

La Voz no ha sido su único paso por la televisión. En el año 2009, logró ser finalista del talent show Operación Triunfo en el que tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes de la música como David Bisbal, Luis Fonsi, Nek, Camila, David Bustamante, Axel o Alesha Dixon, entre otros.

En 2010, regresó a la tele para participar como Cantante en el programa dirigido por María Teresa Campos Qué tiempo tan feliz en el cual pudo compartir escenario con figuras de todos los tiempos como pueden ser Cristian Castro o Alejandro Sanz.

Samuel lleva una carrera meteórica jalonada por grandes triunfos. Sin duda, la música es su pasión y cada día sorprende más con sus canciones. Ahora ha vuelto con No vale!, otra canción fascinante.