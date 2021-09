La cantante internacional Ku-Minerva recorre Almería con motivo de su próximo videoclip

La cantante internacional Ku-Minerva, súper conocida por su ya mítica canción Estoy llorando por ti ha recorrido la costa de Cabo de Gata, de cala a cala; no sin adentrarse más tarde en el interior montañoso de la provincia de Almería, concretamente en Lubrín.

Minerva es una auténtica amante del aceite de dicha almazara, y de hecho no deja de llevarlo a Cataluña para ella y para otras compañeras de escenarios. En esta ocasión no quiso regresar sin degustar antes los platos del restaurante Albar, ubicado en una aldea de dicho pueblo: El Pilar.

Clayton Morley es quien regenta este bello lugar retirado de estresores. Por allí también ha pasado hace no mucho, por ejemplo, el productor ejecutivo de la 20th Century FOX - Peter Beale, muy amigo de Ignacio Mañas (El Indaliano), o el cantante Agus Contreras, familiar del segundo.

Minerva nació en Barcelona pero tiene sus raíces en la tierra del Indalo, lleva casi treinta años acudiendo en verano por vacaciones a Mojácar y lleva Cabo de Gata y Almería en lo más profundo de su corazón desde entonces.

La cantante no deja de promocionar la tierra a nivel internacional, pero también lleva consigo el inmenso cariño de los almerienses, incluyendo el de otros muchos artistas destacados de aquí, quienes la consideran literalmente como referente para esta tierra.

Siempre atenta, humilde, con los pies bien fijados al suelo y volcada con la gente de Almería, incluso desde la lejanía, se encuentra inmersa en un proyecto innovador de videoclip que mostrará a todo el mundo la belleza, la historia y los paisajes más mágicos de nuestro Cabo de Gata y nuestra Almería.

Este audiovisual totalmente prometedor y novedoso dará un vuelco al continuismo de la imagen del Indalo en Almería y será producido por una de las mejores productoras de la provincia: Jag Dreams y Antonio Kasado.

Minerva Pérez Garrido conocida como Ku-Minerva o solamente Minerva, es una cantautora española nacida un 23 de Agosto en Barcelona. Emergió en el año 1994 realizando Covers de temas tan conocidos como No more I love you’s; Right in the night, Life is life y otros. Su primer Sencillo original fue el archiconocido Estoy llorando por ti siguiéndole otros como Hoy sin ti o el mismísimo No seas malo catapultándola a lo más alto de las listas a nivel nacional e internacional.

Precursora de la música dance en castellano se la catalogó como la reina del dance en los años 90. A partir de ese momento sacó diferentes álbumes que tuvieron una gran repercusión por Latinoamérica. En el año 1996 saco su álbum debut titulado Promesas el cual incluía los hits como No seas malo, Quien, Me he enamorado, Hoy sin ti, Promesas y no podía faltar Estoy llorando por ti del cual se vendieron mas de 1 millón de copias, canción que ganó gran popularidad internacional, y de la que se hizo una versión en inglés, Crying for you.

Tan exitoso fue su primer álbum, que se lanzó en Estados Unidos en 1997 llegando las primeras posiciones del Hot Latin Tracks de la famosa revista Americana Billboard. El álbum fue remezclado por DJ Kako y DJ Box .

En el año 1998, regresa con una nueva producción titulada Ábreme las puertas, de la cual se desprendieron hits como Ábreme las puertas, No quiero que siga y Basta ya.

Mientras tanto, Minerva continuaba componiendo y produciendo muchos mas éxitos, incluso para otros grupos como Sentidos Opuestos, Litzy, Lula Pop, Nina, Ego, etc. Algunos de los temas de estos artistas y los propios cantados por Minerva fueron incluidos en telenovelas de gran éxito en los países de emisión.

En el año 2000, lanzó su más reciente álbum titulado Perdiendo el control, pero solamente fue lanzado en México. Su primer hit fue Juntos, esta producción mostraba un lado más tranquilo de Minerva, lleno de baladas y canciones pop- acústicas donde proyectaba su gran versatilidad. Este último álbum fue también lanzado poco después en España, pero bajo el nombre de Fuera de control.

En ese mismo año, viajó a México para participar en festivales de gran magnitud como el “Acafest” y promocionar este nuevo álbum de la mano de BMG. En el 2006, sacó una nueva versión de su más grande éxito Estoy llorando por ti demostrando el porqué es considerada La Reina del Dance en Español. Ese mismo año escribió una hermosa balada llamada Bella Mujer (Ojos de miel) dedicada a su madre enferma. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) le encantó tanto la canción que la convirtió en su himno y Minerva les cedió todos los derechos.

En 2010 con un toque más roquero Minerva edita temas como Lo echaste a perder o No te rindas. Tras un parón musical en 2016 regresó al panorama musical con un sencillo muy potente llamado Sin mirar atrás remezclado por el productor Juan Martínez en el año 2019, a partir de ahí Minerva no ha parado de actualizar su música y realizar colaboraciones con personajes como Sofía Cristo. Tiene nuevos proyectos.