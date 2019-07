Un centenar de actividades componen el programa 'A pie de calle' para julio y agosto en Roquetas

Un total de cien actividades componen la programación A Pie de Calle 2019. Así lo han confirmado esta mañana en el salón de plenos el alcalde Gabriel Amat, el recién nombrado concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan José Salvador y el responsable del área de Cultura. La iniciativa estival es gratuita y dirigida a todos los públicos, y da comienzo esta noche con la actuación de la Unión Municipal de Roquetas de Mar a las 22:00 horas en el anfiteatro.

“De los 15 kms que tenemos en el municipio 10 van destinados a la celebración de estas actividades, desde Aguadulce hasta Playa Serena 2. Intentamos dar a las miles de personas que hay en esta época del año el disfrute total para sus vacaciones. El turismo del municipio ha aumentado a gran escala por lo que la ocupación hotelera y la generación de empleo que ello conlleva también, juntando la buena temperatura, la buena calidad de las playas, del agua y la buena gente que tenemos en nuestro municipio. Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos”, ha asegurado el primer edil.

El objetivo de A Pie de Calle es “sacar la cultura a la calle”, así lo ha confirmado el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan José Salvador. “Roquetas de Mar es referente en Cultura. Nos encontramos ante un programa muy importante a nivel nacional en la época de julio y agosto dirigido a todos los públicos desde los pequeños hasta los mayores", ha continuado. Además se ha mostrado muy agradecido con el alcalde por haberle dado la oportunidad de ser concejal y a sus compañeras María Dolores Ortega y Eloísa Cabrera, así como a todo el equipo del Área de Cultura que trabaja intensamente todo el año para programar A pie de Calle.

Los espacios elegidos son la explanada de Villa África, al final del paseo marítimo de Aguadulce, el Auditorio, el Anfiteatro, Castillo de Santa Ana, El Faro, el Paseo Marítimo de la Urba a la altura de la Avenida del Mediterráneo y la explanada de conciertos de Playa Serena. Por su parte, los bloques temáticos son el Festival de Música Antigua (segunda semana de julio en el Castillo de Santa Ana), festival Almeriblues el viernes 19 de julio a las 22:00 horas en la explanada de El Faro con la intervención de grupos tan destacados como Art Club Band, The Blue Stompers Jump Review y Jimmy Barnatan And The Coconuts. El ciclo de grandes conciertos en Playa Serena 2 con Sweet California el 27 de julio a las 22 horas, Noches de Rock and Roll con Danza Invisible y la Frontera, y por último, Maldita Nerea, el viernes 16 de agosto a las 22 horas.

El mercado medieval este mes y el mercado marinero en la explanada de El Faro. Ciclo de conciertos de pequeño y mediano formato con la actuación de Ruta 69, tributo a Mecano, José del Tomate, entre otros. El ciclo de teatro infantil, magia y circo con compañías de gran éxito como Producciones infantiles Miguel Pino, La Nube Teatro, Compañía Circo Loco y Mago Cobra. También habrá un ciclo de proyecciones de cine como Wonder Woman, Gru 3 o Bienvenidos a la Jungla.

“Nuestro propósito es que la gente que venga de vacaciones al municipio se lleve la idea real de la gran ciudad que tenemos, del clima y que al mismo tiempo tengan una oferta cultural de primer nivel para toda la familia”, ha concluido el jefe del Área de Cultura, Manuel Cruz.