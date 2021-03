El ciclo de conciertos Cooltural Go! vende en 24 horas más de 2.500 entradas

Además, se seguirán reforzando las actividades de carácter social, con la incorporación de talleres sobre música y discapacidad en los Institutos, exposiciones fotográficas, además de las Segundas jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical, y toda la labor que realiza la Fundación Music For All.

Un programa de conciertos ambicioso que arranca el 10 de abril

Cronológicamente, los eventos de Cooltural Go! empezarán con un Secret Show el próximo 10 de abril. Los siguientes conciertos de este formato serán el 9 de mayo, el 4 de julio y 18 de julio y el 18 de agosto. Será el inicio que continuará con una tanda de citas, el 24 y 25 de abril en el Mesón Gitano, con Ladilla Rusa e Isaac Corrales y Shinova y Gotelé. La línea de comedia tiene una nueva cita cerrada con Martita de Graná el 11 de junio en el Recinto Ferial y pronto habrá más confirmaciones. En cuanto a los conciertos en el Mesón Gitano se contará el 13 de junio con Alice Wonder y Jack Bisonte, el 10 de julio con El Jose, María Ruiz & La Mare y Rupatrupa y el 19 de septiembre Arco, Mr. Kilombo y Guiu Cortés. En cuanto a los grandes en el Recinto Ferial, el primero será el 30 de mayo con La Pegatina y Carmencita Calavera, Eskorzo y El Niño del Albayzin (4 de junio), Carlos Sadness y Suu (5 de junio), Juancho Marqués y Fac y Jara (12 de junio), Amaral y María de Juan (20 de junio), Califato y The Dry Mouths (26 de junio), Arnau Griso y Marta Movidas (27 de junio), Iván Ferreiro y Kuve (2 de julio), Juanito Makandé y Laura Fernández (8 de julio), Sidonie y Serrulla (29 de julio), Ciudad Jara y El Bombo (30 de julio), Stay Homas y Lu&Cía (5 de agosto), Miss Caffeina y Malva Vela (7 de agosto), Nil Moliner y Siete de Picas (8 de agosto), Xoel López y Ruto Neón (4 de septiembre), Fuel Fandango (10 de septiembre) y Andrés Suárez y Lena Carrilero (12 de septiembre). En cuanto a la Ruta Gastromusical de este gran festival se celebrará los días 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 11 de agosto y 15 de septiembre, con Tyrano Banderas, Ten Shot and KO, Break The Senses, Mundo Divino, Bauer y Las Wonder. Los emplazamientos se darán a conocer próximamente, como los días y lugares de las actividades de Cooltural Kids con Dr. Sapo, El Bosque de la Canciones y Yambambó.