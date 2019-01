Eloy Arenas encabeza el reparto de ‘Burundanga’ que se representa mañana sábado en Roquetas de Mar

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge mañana sábado la representación de la obra ‘Burundanga de Jordi Galcerán que cuenta en su reparto con Eloy Arenas, Paco Mora, Elena de Frutos, Miriam Cabeza y Jorge Monje. La puesta en escena sera a las 21:30 horas.

‘Burundanga’ es una comedia desternillante que habla sobre muchas cosas. Algunas muy atrevidas. Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere.

Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica.

Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

¿Es él quien aparenta ser? ¿Es honrado, fiel y trabajador? ¿Y si oculta los peores secretos? ¿Y si no es lo que parece? ¿La quiere? ¿Es infiel? ¿Es un delincuente? ¿Hasta dónde puedes perdonar por amor? ¿Es conveniente saber siempre la verdad? ¿Y si fuera un terrorista?

Después de éxitos como ‘El Método Grönholm’ y ‘Fuga’, Jordi Galcerán lo cuenta con la mejor de las formulas: intriga, ironía y humor.