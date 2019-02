La comparsa ‘El renacido’ y la murga ‘Nos nos perdemos ni una’ triunfan en el Carnaval

Tras ocho horas y media de concurso, más otros sesenta minutos para deliberar, a las 5:25 horas de la madrugada de ayer, domingo, se anunciaron los ganadores del concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería, ante un Auditorio Maestro Padilla aún repleto de público.

Fue una final donde el ambiente saludable, la alegría y la diversión se engarzaron con la calidad vocal de las doce agrupaciones carnavalescas, la originalidad de las letras y el colorido del cuidado vestuario y decorado. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, fue el encargado de entregar los galardones a los primeros clasificados en cada categoría.

El jurado decidió como ganador en la categoría de comparsas a El Renacido, que volvió a resurgir con el poder de sus voces en el escenario del Auditorio Maestro Padilla, recibiendo numerosos aplausos con un repertorio sobrio y afinado al extremo.

En segundo lugar, Los indomables, en tercer lugar Pedro, y en cuarto lugar, La Divina Comparsa. En murgas, el ganador fue No nos perdemos ni una, la gran favorita, que venía precedida del tercer premio en el Carnaval de Málaga y que se centra en los típicos personajes de la Feria. Muy divertida y original.

En segundo lugar quedaba Toy Tieso, tercero para Estamos en oferta, cuarto lugar para Eso no me cuadra y quinto puesto para Los que salen por los pelos. Por último, en parodias, la ganadora fue Camina o revienta, segundo premio para Este año no me toquéis las bolas y tercera, Escuela de baile Antonia la Coja. La parodia ganadora, Camina o revienta es una propuesta de la Asociación Cultural Los Soplagaitas, el grupo de ‘los bisbales’, que este año han planteado un camino de Santiago casi futurista, puesto que la salida la realizaron en los cuartos de final desde la ‘futura nueva’ Plaza de la Constitución, y que han ido caminando hasta llegar a su destino, Santiago de Compostela, en la final de forma brillante.

El jurado estuvo presidido por Germán Maqueda, gestor cultural del Ayuntamiento de Almería y músico. Como vocales Carlos Mullor, titulado profesional de música; Patricia Rodríguez, vocalista, arreglista vocal y letrista; Alicia Rojas, docente de Canto Moderno y diplomada en Escuela Internacional; y Antonio Cañizares, director teatral.

En cuanto a los premios individuales, la mejor letra fue para la comparsa El renacido; mejor pasodoble para 9 meses de la comparsa La divina comparsa; el premio al mejor popurrí fue para la murga No nos perdemos ni una; y el premio al mejor vestuario para la comparsa La divina comparsa.

El premio a la mejor interpretación fue al personaje Callao a la parodia Camina o revienta; el premio ‘Almería tiene un acento especial’ fue para la murga Toy Tieso; el premio al mejor punteo de guitarra fue para la comparsa Pedro; el premio al mejor piropo a Almería recayó en la murga Estamos en oferta; y el premio al mejor cuplé fue El comisario ese, de la murga Los que salen por los pelos.

La asociación Verdiblanca concedió un premio especial a la mejor letra que hacía referencia a la diversidad funcional, que recayó en No nos perdemos ni una. Fue una noche intensa con mucha calidad en el escenario.