El ciclo de conciertos de Cooltural Go! se desarrollará de abril a septiembre con más de 40 propuestas

La ciudad de Almería no solo no perderá su sitio en el mapa de la escena musical independiente sino que además lo reforzará en el tiempo ante la imposibilidad de realizar eventos de gran formato como son los festivales ‘tradicionales’. Ese es el objetivo del nuevo ciclo de conciertos y eventos del Cooltural Go! de Cooltural Fest, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music SL. Una edición que retoma el espíritu del pasado año pero que se extenderá tanto en el número de propuestas, hasta superar las cuarenta, y también en el tiempo, puesto que se desarrollará desde el mes de abril hasta el mes de septiembre.

Son muchas las novedades que trae el nuevo ciclo, como la creación de una línea de conciertos en el Mesón Gitano, u otra línea denominada Cooltural Comedy, que traerá a varios de los mejores cómicos del país. Hay otras que no cambian, tal y como ha asegurado el concejal de Cultura, Diego Cruz. “Más todavía en los tiempos que corren, de tantas dificultades para el sector, es un placer presentar un ciclo de conciertos tan cuantioso y extenso en el tiempo, de tanta calidad, con tantas propuestas, con espacio para artistas locales y valores emergentes, respetando siempre la guía de ese ‘Music For All’ inclusivo y, por supuesto, con los parámetros de la Cultura Segura, que siguen haciendo que en Almería no haya habido ni un solo brote o contagio originado en un espectáculo cultural”.

En esta línea, Cruz ha afirmado que “aunque el impacto económico de los festivales se ha visto mermado, porque en las circunstancias actuales no se pueden movilizar esas miles de personas, sí que hay que destacar que muchos de los conciertos de este ciclo se agrupan en fin de semana para convertirse en un plan atractivo para los amantes del turismo musical. Con Cooltural Fest pusimos a Almería en el mapa del turismo musical y Almería seguirá estando presente con un ciclo que nada tiene que envidiar al presentado hace unos días en la ciudad de Valencia, por ejemplo”, ha dicho.

Entre los nombres propios más destacados: Amaral, La Pegatina, Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Sidonie, Xoel López o Fuel Fandango. “Hoy liberamos los nombres y fechas de aproximadamente dos tercios de lo que tenemos preparado para los próximos meses, por lo que os podemos asegurar que, si las circunstancias lo permiten, podremos anunciar muchas más sorpresas en las próximas semanas”, ha avanzado Diego Ferrón, por parte de la promotora Crash Music SL. De hecho, también está planteado celebrar una edición especial del festival Cooltural Fest 2021, que se realizará entre el 20, 21 y 22 de agosto en las condiciones que permita la situación sanitaria, intentando que haya el máximo de conciertos posible.

Distintos espacios y propuestas

Una vez más, con Cooltural Go! el festival Cooltural Fest expandirá la música en el espacio y el tiempo. Una veintena de conciertos principales con un grupo de alcance nacional junto con un telonero local o emergente se desarrollarán en el Recinto de Conciertos del Ferial, además de otra línea de conciertos diurnos en el Mesón Gitano. Se mantiene la iniciativa de Cooltural Kids, con espectáculos destinados a los pequeños de la casa y también los Secret Shows, citas en las que el público no conoce quién va a actuar hasta que el artista aparece. También se mantienen las tardes de la Ruta Gastromusical, que contarán con cinco conciertos en puntos estratégicos del centro de la ciudad.

Las entradas estarán a la venta desde el próximo viernes, 26 de marzo, a las 12.00 horas, desde la página web del festival, www.coolturalfest.com.

Además, se seguirán reforzando las actividades de carácter social, con la incorporación de talleres sobre música y discapacidad en los Institutos, exposiciones fotográficas, además de las Segundas jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical, y toda la labor que realiza la Fundación Music For All.

Nombres confirmados

Cronológicamente, los eventos empezarán con un Secret Show el próximo 10 de abril. Los siguientes conciertos de este formato serán el 9 de mayo, el 4 de julio y 18 de julio y el 18 de agosto. Será el inicio que continuará con una tanda de citas, el 24 y 25 de abril en el Mesón Gitano, con Ladilla Rusa e Isaac Corrales y Shinova y Gotelé, respectivamente. La línea de comedia tiene una nueva cita cerrada con Martita de Graná el 11 de junio en el Recinto Ferial y pronto habrá más confirmaciones. En cuanto a los conciertos en el Mesón Gitano se contará el 13 de junio con Alice Wonder y Jack Bisonte, el 10 de julio con El Jose, María Ruiz & La Mare y Rupatrupa y el 19 se septiembre con Arco, Mr. Kilombo y Guiu Cortés (El Niño de la Hipoteca).

En cuanto a los grandes conciertos en el Recinto Ferial, el primero de ellos será el 30 de mayo con La Pegatina y Carmencita Calavera. El resto de citas anunciadas hoy son: Eskorzo y El Niño del Albayzin (4 de junio), Carlos Sadness y Suu (5 de junio), Juancho Marqués y Fac y Jara (12 de junio), Amaral y María de Juan (20 de junio), Califato ¾ y The Dry Mouths (26 de junio), Arnau Griso y Marta Movidas (27 de junio), Iván Ferreiro y Kuve (2 de julio), Juanito Makandé y Laura Fernández (8 de julio), Sidonie y Serrulla (29 de julio), Ciudad Jara y El Bombo (30 de julio), Stay Homas y Lu&Cía (5 de agosto), Miss Caffeina y Malva Vela (7 de agosto), Nil Moliner y Siete de Picas (8 de agosto), Xoel López y Ruto Neón (4 de septiembre), Fuel Fandango (10 de septiembre) y Andrés Suárez y Lena Carrilero (12 de septiembre).

En cuanto a la Ruta Gastromusical, se celebrará los días 21 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 21 de julio, 11 de agosto y 15 de septiembre, con Tyrano Banderas, Ten Shot and KO, Break The Senses, Mundo Divino, Bauer y Las Wonder. Los emplazamientos se darán a conocer próximamente, como los días y lugares de las actividades de Cooltural Kids.