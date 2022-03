‘El contador de cartas’, nueva cita mañana jueves con Cineclub Almería

La temporada de Cineclub Almería, la iniciativa que organiza La Factoría y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y que está llevando este trimestre de invierno lo mejor del cine independiente de todo el mundo y en versión original a la pantalla del Teatro Apolo, continúa esta semana con una nueva cita, que será mañana jueves, 17 de marzo, con la película estadounidense El contador de cartas, y será en doble sesión, a las 18:30 y 20:30 horas.

El contador de cartas es una cinta que cuenta con la dirección y guión de Paul Schrader. Cuenta con fotografía de Alexander Dynan y música de Robert Levon Been y Giancarlo Vulcano. Está protagonizada por Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish, Willem Dafoe y Bobby C. King. Participó en la sección oficial del festival de Venecia y ha sido premiada y nominada a mejor guion en Seminci de Valladolid, Asociación de Críticos de Chicago o Premios Gotham, además de ser declarada como una de las mejores películas independientes del año por la National Board of Review.

William Tell (Oscar Isaac) es un ex militar y jugador profesional de póker. Su meticulosa vida se trastoca cuando se le acerca Cirk, un joven que busca ayuda en Tell para ejecutar su plan de venganza contra un coronel militar.

Tras esta película, Cineclub Almería seguirá con su programación con Última noche en el Soho (Edgar Wright, Reino Unido) el 24 de marzo, Titane (Julia Docournau, Francia) el 31 de marzo. La temporada culminará el 7 de abril con Licorize pizza (Paul Thomas Anderson, Estados Unidos).

La venta online para todas las películas de este trimestre ya está activada en www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tienen un precio de 4 euros.