'La corte del faraón' llega el día 16 al Auditorio de Vera

La zarzuela es un género de teatro lírico básicamente español en el que se alternan escenas habladas, otras cantadas y en muchas ocasiones bailes españoles. En la zarzuela se distinguen dos géneros: el género grande y el género chico.

El primero tiene dos o tres actos y su argumento está compuesto por temas dramáticos o cómicos, pero con una acción complicada. La zarzuela La Corte del Faraón pertenece al Género grande. Esta zarzuela llega el día 16 de septiembre al Teatro Auditorio de Vera cerrando los Festivales de Arte.

La Compañía de Teatro Lírico Andaluz pone el broche de oro a los Festivales de Arte

La zarzuela La Corte del Faraón se estrenó en el Teatro Eslava de Madrid, la noche del 21 de enero de 1910, con libro de Perrín y Palacios y música de Vicente Lleó. Es quizá única en su género por su carácter desenfadado y picante, repleto de situaciones extremadamente cómicas que no dejarán indiferente al espectador.

Muchos años han pasado desde su estreno en 1910, pero lo audaz de su libro, conjugado con una instrumentación espectacular, hacen que esta obra sea fácilmente adaptable a los gustos actuales.

De ambientación egipcia, en el gran salón del trono, ante la presencia del Faraón, el pueblo aclama, entusiasta, al General Putifar, que acaba de regresar victorioso de la guerra de Siria. En premio por tan noble victoria, la Faraona le otorga en casamiento a Lota, la doncella más pura y bella de Tebas.

Pese a esta belleza, el General Putifar no se muestra muy complacido, y es por temor a que se desvele su gran secreto, solo compartido por sus dos fieles soldados, Setí y Selhá. Este secreto no es otro que una desdichada herida de guerra motivada por "una flecha maldita que a Putifar lo ha dejado sin aquello que en la vida le permite a un buen esposo demostrar que…" Pese a esto, Putifar no puede evitar ser casado con la joven doncella.

Paralelamente, el Copero Real lleva consigo un esclavo, José, que pretende vender en el mercado un precio de ganga. En el camino, se tropiezan con Setí y Selhá, que deciden comprar al esclavo para que sirva a su jefe y su joven esposa.

Cuando lo presentan ante ellos, Lota queda prendada de la belleza del joven hebreo, y comienza una suerte de persecuciones, quizá motivadas además, por la poca atención que le demuestra su esposo Putifar.