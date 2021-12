El cortometraje 'Fumar mata' gana el Festival 'Cuéntalo en 90 segundos' de la EISO

El Apolo se vistió de gala en la noche del cine más almeriense con motivo de la gala de clausura de la XIV edición del festival de cortometrajes Cuéntalo en 90 segundos. Un encuentro, donde se dieron cita, profesores, padres y alumnos en la actividad cultural más importante que organiza la Escuela de Imagen y Sonido de Almería (EISO).

La noche del viernes, 17 de diciembre, el Teatro Apolo de Almería habría sus puertas a los asistentes que estaban en la lista de invitados, estos accedían de forma ordenada y atendiendo a las instrucciones y medidas sanitarias necesarias para el acceso a la sala de proyecciones.

Una alfombra color naranja los conducía a un patio de butacas perfectamente organizado, donde se podían leer en cada fila, los nombres de los 32 cortometrajes presentados, aunque finalmente solo los semifinalistas y finalistas serían proyectados. Transcurridos los respectivos timbres que recordaban el inicio de la Gala, las luces se apagaron y solo se podía ver un escenario decorado por la empresa, Leonardo Atrezzo, con una evocadora representación escénica de películas rodadas en Almería.

La gala daba comienzo y la presentadora, María Férriz empezaba a introducir por el cálido recorrido de los 14 años del festival. La gran pantalla mostraba un vídeo de retrospectiva fotográfica acompañado por la música en directo de los alumnos de la escuela, Mario Fernández (guitarra), Xavier Ternos (bajo), María Expósito (voz). Esta proyección, repleta de emotivas imágenes, concluía de forma sincronizada con la brillante actuación y el caluroso aplauso de un público emocionado y entregado.

Continuaba la noche con la breve intervención del director de EISO, Luis Serrano, que centró sus palabras en los inicios del festival y en la oportunidad que este ofrece como una segunda escuela. Seguidamente llegaría un sentido homenaje con la proyección del reportaje Una aproximación a los proyectores de cine en 35 milímetros, donde se hacía entrega de este reconocimiento a, Pedro Luis Alarcón, una figura clave en la proyección de películas en 35 mm.

El momento más esperado de la noche llegaba con la proyección de los cortometrajes, que tras una introducción de como se llevaron a cabo, se proyectaban en dos secciones, la de los cortometrajes semifinalistas y la de los finalistas, estos últimos serían los que optaban a los premios del concurso.

La emotiva, concisa y amena gala llegaba a su fin con la entrega de los premios del palmarés de la XIV edición del festival de cortometrajes Cuéntalo en 90 segundos con el Premio al Mejor Cortometraje a Fumar mata dirigido por Mario Sánchez, el Premio a la Mejor Dirección por Arm of the dead dirigido por Francisco A. Ruíz Uclés y para finalizar el Premio a la Mejor Interpretación a Carlos Beltrán por su interpretación en Pelear con Dios o convertirme en él del director, Pablo Pérez Escot, donde también se hacía entrega de un segundo Premio Homenaje a Leonardo Giménez, especialista en vestuario, atrezzo y armas old west.

El festival clausuraba esta edición, pero con su mirada puesta en la próxima, que seguro tendrá muchas sorpresas y novedades con la intención de volver a transmitir al público todo el glamour del cine y sus emociones.

El concurso, contó con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y el apoyo de diferentes empresas y medios de comunicación.