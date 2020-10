Un total de 35 cortometrajes competirán en el Certamen ‘Almería en Corto’ de FICAL

El comité de selección ha tenido la dificil tarea de escoger los trabajos que finalmente formarán la sección oficial de ‘Almería en Corto’ entre un total de 2.148 obras procedentes de 92 países y con los cinco continentes representados. Se trata de una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que durante la pandemia se ha producido una merma en la producción audiovisual a nivel nacional e internacional.

De los trabajos seleccionados, 26 son de procedencia europea (19 españoles y 3 almerienses); cuatro latinoaméricanos y uno de EE.UU; dos de Asia, una de África, y uno de Oceanía. En cuanto a géneros, el público podrá disfrutar de siete documentales, cuatro de animación y el resto, 24, cortos de ficción de distintos géneros: comedia, drama, suspense.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha puesto en valor como FICAL cada día da un nuevo paso para su celebración del 14 al 21 de noviembre: “Vamos a adaptar el Festival a las especiales circunstancias y vamos a apostar por este evento como máximo exponente de cultura segura”.

Del mismo modo, se ha congratulado por la representación nacional y almeriense: “FICAL se ha convertido en el referente nacional del cine emergente y para nosotros es muy importante comprobar como la industria nacional sigue generando oportunidades y como los cortometrajes españoles tienen un peso específico en la selección”, ha asegurado al tiempo que ha felicitado a los tres cineastas almerienses seleccionados: Concha Alonso, Liteo Pedregal y Andrés Sánchez Belzunces.

Por su parte, el director de FICAL 2020, Enrique Iznaola ha destacado que la selección es muy variada llegada desde todo el mundo: “Tenemos representadas las principales industrias cinematográficas del mundo. Son títulos que empiezan a sonar en las quinielas de los Goya y estamos seguros de que FICAL volverá a ser su amuleto en la gran fiesta del cine español”.

Los cortometrajes seleccionados son Señales de realidad de Concha Alonso Valdivieso; Alimezher de Liteo Pedregal, Coffe Stories de Andrés Sánchez Belzunces, Inocencia de Paco Sepúlveda, Darwin se sienta a la mesa de Arturo Menor, A Veggie Western de José Carlos Jiménez Revuelta, El Pas de Sant Joan de Ana Ortiz Bandera, Biografía del cadáver de una mujer de Mabel Lozano, There will be monsters de Carlota Pereda, La hoguera de Carlos Saiz Espín, Confinados con una niña de 4 años de Pol Mallafré Fernández, Ferrotipos de Nüll García, A la cara de Javier Marco, Colrun de Jorge Sarria de Vicente, Otra vida de Oscar de Julián, Calladita de Miguel Faus, Joseba Cruz de Aleix Vilardebo, Best Seller de Max Lemcke, El código interior de Pau Subirós y Da Yie de Anthony Nti.

También han sido seleccionados The Journey of Hope de Jorik Dozy, BadBadakha de Seyed Payam Hosseni, Unsound de Vivian Ostrovsky, Les Egoistes Anonymes de Guillaume Caramelle, Festyn de Grzegorz Krawiec, Finis Terrae de Tommaso Frangini, Follow de Felix Charin, La dernière scène de Michael Estarque, Burqa City de Fabrice Bracq, The Wedding Cake de Mónica Mazzitelli, Media hora de Sebastián Rodríguez, El agua de Andrea Dargenio, El puente de los niños traviesos de Fabián León López, El tamaño de las cosas de Carlos Felipe Montoya y Hunter de Claudio Araya.