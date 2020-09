Se cumplen 25 años del rodaje de ‘Bwana’, de Imanol Uribe en Almería

En noviembre se cumplirán 25 años del rodaje de la película Bwana de Imanol Uribe en tierras almerienses. Se trataba de una cinta con tintes de comedia que era un claro alegato contra el racismo y la intolerancia. Protagonizada por Andrés Pajares y María Barranco, entonces pareja de Uribe, y de un actor que se estrenaba en el cine como Emilio Buale, un bombero de Madrid que fue localizado en el Metro por el director de casting.

En aquellos días fríos, Uribe quería dar un giro al cine que había realizado hasta ese momento. Por ello, eligió distintos parajes del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y se centró en la playa del Barronal en San José. También eligió algunos rincones del desierto de Tabernas. La cinta contaba como un taxista interpretado por Andrés Pajares se desplaza con su familia formada por María Barranco y dos niños hasta una playa solitaria para buscar coquinas.

En esa experiencia en una zona de calas se encontrarán con un inmigrante norteafricano, interpretado por Emilio Buale, recién desembarcado de una patera. La pareja huye corriendo ante la presencia de este inmigrante, pero este que apenas habla su idioma, alcanza a decir ‘Viva España, Indurain’, lo cual tranquilizará al matrimonio. La historia se centra en los tres personajes hasta el final que resulta trágico.

En el desarrollo de la trama se van a producir varios encuentros de los protagonistas con un grupo de contrabandistas y otro de skinheads en la misma playa. “Creo que se trata de mi película más universal”, subrayó el director en un encuentro con la prensa en el puerto de San José en 1995. María Barranco se mostró feliz de su papel en Bwana. En aquella mañana de noviembre, Barranco bromeó con los periodistas y subrayó que “da cierto morbo trabajar en una película y después irte con el director”. Pajares se puso tras la cámara tras tres años sin hacerlo.

La película fue una producción de Aurum, Cartel y Origen PC que contó con un presupuesto de 275 millones de pesetas y se rodó cronológicamente, respetando el orden natural de la historia, que transcurría en menos de 24 horas. “Bwana fue una película de encargo, me llamaron y creo que el motor de la historia era Andrés Pajares. Me mandaron el guión, basado en una obra de teatro de Ignacio del Moral, titulada La mirada del hombre oscuro. El reparto ya estaba hecho porque era Andrés Pajares y María Barranco que era mi pareja”, comentaba Imanol Uribe en un Festival.

Andrés Pajares subrayaba que “cuando uno lee un guión, un proyecto de una obra de teatro, como en este caso, que esta basada esta obra, uno se imagina al personaje que tiene enfrente, yo me imaginaba a María Barranco. La propuse y me dijeron que qué me parecía si la dirigía Imanol Uribe. Fue algo sensacional”.

María Barranco siempre manifestó que “trabajar con Andrés fue un placer. Era la primera vez que habíamos trabajado juntos y tuvimos una química en la película estupenda. Yo le llamaba marido y el me llamaba mujer y me sentí como si fuera su mujer de verdad”.