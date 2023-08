Se cumplen diez años del rodaje de la película de Trueba basada en Juan Carrión

Juan Carrión es hasta hoy el primer profesor en España que usó canciones populares en la enseñanza del inglés, un método hoy absolutamente extendido. Esto le llevó en septiembre de 1966 a venir a Almería para verse con John Lennon y pedirle ayuda con algunas letras que no entendía.

Cuando ocurrió este encuentro, el famoso Beatles se quedó positivamente sorprendido y le hizo tres promesas: que le enviaría las letras por correo antes de que salieran los discos; que publicaría las letras en su siguiente disco (este fue Seargent Peppers, el primer LP en la historia de la música pop rock con sus letras impresas) y que finalmente lo visitaría a Cartagena en cuanto pudiera.

Juan Carrión mantuvo esta historia casi en secreto hasta que el profesor Javier Adolfo Iglesias comenzó a difundirla en 2006. En julio de aquel año, el rector de la UAL entonces, Alfredo Martínez Almécija, le dio el primer reconocimiento académico de su vida, en el contexto del primer curso de verano universitario sobre los Beatles celebrado en toda España.

Juan Carrión amaba Almería y a los almerienses, vino en muchas ocasiones dentro de los conciertos de Lennon Almería Forever. Iglesias le puso a su libro el título Juan y John precisamente para compensar el anonimato en el que la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, rodada hace ahora diez años, David Trueba sumía a la persona real y su historia.

Carrión falleció en agosto de 2017, meses después de su última visita a Almería, en la que recibió una ovación de todo el teatro Cervantes y el reconocimiento de la ciudad de Almería de manos de la entonces concejal Ana Martínez Labella. Pero hasta el rodaje de la película de Trueba hay que subrayar que Javier Adolfo Iglesias le dio a Fernando Trueba el dossier que había enviado por correo a otros cineastas, desde Santiago Segura a Emilio Aragón. En menos de un año, David Trueba ya tenía cerrado el guión y llamó primero a Juan Carrión para verlo, y cuando estaba en Cartagena, fue Carrión quien llamó a Iglesias.

“Yo estaba muy ilusionado pero cuanto más me contaba más me desilusionaba. Aquella película fue bonita y dio alguna publicidad a Juan pero nunca lo que la hubiera dado de haber salido adelante mi idea: un documental en inglés donde Juan narrara primero la historia de John Lennon en Almería y finalmente él fuera el protagonista. Estaba convencido de que ese documental hubiera ganado el Oscar y así ocurrió ese año con Searching for Sugar Man”, recuerda Iglesias.

“Era absolutamente legítimo que David Trueba quisiera hacer su historia, su guión original, tomando solo como excusa el viaje de Juan Carrión a Almería. Pero eso no era difundir la historia real de un profesor genial que ha hecho historia en la enseñanza del inglés y en la historia de la música pop-rock. Además, no me gustó nada que no apareciese Juan ni siquiera en una foto en los créditos finales de la cinta. En Estados Unidos, cuando una película se basa en una historia real, se dice claramente en el cartel, y se muestran imágenes reales al final de la cinta. Aquí en cambio, David Trueba no habló del profesor hasta que un periodista le preguntó en rueda de prensa”, sostiene Iglesias.

“Y tampoco lo invitó a ninguno de los estrenos principales en San Sebastián o Madrid. Menos mal que al final todo se supo porque mi trabajo había sido difundido antes por muchos periodistas, desde los Gomaespuma y Ramón Arangüena hasta Carlos Herrera. Por eso, para mi “Vivir es fácil con los ojos cerrados” siempre tendrá un recuerdo ambivalente: el de una película bonita pero también el de una oportunidad perdida”, concluye.