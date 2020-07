‘Las dependientas’, de La Ejecutora-Teatro a pelo, cierra la primera edición de ‘Anfitrión’

La primera edición del festival escénico veraniego Anfitrión toca a su fin en la Alcazaba de Almería. La obra Las dependientas, producida por La Ejecutora/Teatro a pelo, echa el telón los días 24 y 25 de julio a la primera presencia del monumento en este certamen que organiza la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Nombres propios como Julio León Rocha, Silvia Balbín o los músicos Pablo Peña o Darío del Moral, entre otras y otros, arman este espectáculo sobre las exigencias de la vida actual.

Las dependientas plantea una situación cotidiana en la sección de lencería de unos grandes almacenes. La obra es el relato de cuatro mujeres que podrían ser todas las mujeres, que podrían ser todas las personas. Las dependientas están cansadas, pero bien; están reventadas, pero bien; están al borde del desmayo, pero bien. Tienen que seguir siempre adelante, no pueden parar de trabajar, no pueden parar de sonreír, no puede parar de intentar ser las mejores en todo.

Julio León se encarga de la dramaturgia en esta pieza que dirige Fran Pérez Román; el elenco es para Beatriz Arjona, Verónica Morales, Tatiana Sánchez Garland y Celia Vioque; el movimiento es obra de la bailarina Silvia Balvín, mientras que Pablo Peña y Darío del Moral, de Fiera, ponen la música.

La Ejecutora es un equipo de profesionales que desarrolla su actividad en el ámbito cultural. Con una estructura interna flexible, una visión creativa y una propuesta transversal, La Ejecutora desarrolla trabajos en distintas líneas como son la creación, la producción, la comunicación, la gestión cultural y la programación. Teatro a pelo es la rama de creación escénica de la compañía La Ejecutora.