Loli Muñoz presenta su disco ‘Ven a mí’ el día 18 en el Teatro Municipal de Tabernas

Loli Muñoz es profesora de inglés nacida en Tabernas y tiene una verdadera pasión por la música, y desde niña ha compuesto canciones. Con 11 años compuso su primera canción, han pasado ya 38 años.

“Nunca me pude dedicar a ello pues tuve que trabajar desde edad temprana. Pero seguí escuchando a mi abuela y a mi padre. Me gustaba oírlos cantar. Y así fui creciendo siempre teniendo un espacio en mi vida y en mi corazón para la música”, sostiene Muñoz.

En 2006 ganó un certamen de cantautores que se celebró en Almería, tras grabar en una grabadora y como micrófono el hueco de una escalera. Sorprendentemente salió elegida y grabó una canción que llevaba por titulo Solo queda esperar, que vaticinaba lo que sucedería después.

“Siempre fue primero mi familia. Y después de aquella experiencia tan maravillosa seguí mi vida compaginándola con la música, como siempre. He pasado por un grupo de Rock, por un grupo de folclore, por un coro rociero, en solitario con canciones para galas benéficas donde nunca he cobrado por actuar. Mis canciones al final iban a parar a un cajón. Pero mi vida cambió cuando conocí al productor musical Jesús Yanes. Me apunté en su academia de canto y me escuchó quedando en que pronto grabaríamos mis canciones”, cuenta con orgullo Loli Muñoz.

Pero la vida de Loli se vio truncada porque fue diagnosticada por un cáncer de riñón en estado avanzado. Había que operar urgentemente, se estaba muriendo. “Aquella noticia hubiese tumbado a cualquiera, pero yo tenía pendiente cantar mis canciones, y lo miré de frente al doctor diciéndole – haga lo que tenga que hacer porque tengo que cantar-la noche que ingresé había estado actuando para una gala benéfica, recaudando dinero para enfermos cerebrales”.

Jesús Yanes le escribió después de un año, ella no lo esperaba y justo fue un día después de su diagnóstico. “ Yo le dije que no tenía futuro, y él me dijo que me pusiera bien que íbamos a grabar. Esa semana me operaron y recién operaba componía con el móvil, Amor del tinto, dedicada al médico que me operó y a todo su equipo, así como a todas las personas que me apoyaron en la enfermedad”.

La historia de Loli emociona muchísimo. “Yo no estaba segura de hacer el disco, me estaba recuperando de una operación muy agresiva y seguramente el cáncer volvería en breve. Pero Jesús Yanes me llamó a Marbella, me daba la posibilidad de ser mi productor. No sabía realmente quién era y cuando me di cuenta dije que no, pero él insistió y me invitó a Madrid para que viera su estudio y habláramos. Yo le hice una canción, Directa al corazón y acepté vivir este sueño que ni siquiera estaba en mis posibilidades soñar, con el apoyo de toda mi familia, llorando emocionada, más que cuando enfermé, pero ahora era de emoción”, narra muy emocionada la cantante.

Así fue como grabaron este disco titulado, Ven a mí, entre Marbella, Madrid y Miami donde Jesús le ha hecho un videoclip, y han grabado en los Estudios Criteria los temas acústicos.

“Ahora solo deseo que mis canciones vuelen por el mundo. Que hagan sentir a la gente pues están hechas de emociones y de experiencias entrañables. Canciones de amor y sociales con un mensaje positivo que a mí me han ayudado tanto, que a lo mejor pueden servir de ayuda a los demás. No puedo pedir más, cuando esto ocurra mi sueño estará cumplido”, sostiene Loli Muñoz.

Y sus canciones volaran porque el próximo día 18 de enero presenta su disco en su tierra, ante su gente, ante su familia y sus amigos. Ven a mi será presentado en el Teatro Municipal de Tabernas el próximo 18 de enero a las 21:30 horas. Loli Muñoz cantará sobre el escenario acompañada por cinco grandes músicos como son Diego de Haro, César Gutiérrrez, Tete Aguilera, Chema Alonso y Juan Alberto Porlan.