El documental sobre la vida de David Bisbal llega este martes a Movistar Plus+

El cineasta compara el caso de la cinta de Évole a la noticia que salió de que en ‘Bisbal’ habían vetado a Chenoa. “Era totalmente mentira, nadie había visto el documental y al final se habla de ‘Operación Triunfo’ y se habla de las relaciones. Con esto creo que a Jordi Évole le ha pasado lo mismo, o sea, se escucha algo que va a ir sobre Josu Ternera o sobre el terrorismo y como se ve que le entrevistan a él, ya están esperando para criticar que seguramente está a favor del entrevistado y eso no es así, hay que ver la película”, sentencia. Bisbal es una serie de Movistar Plus+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment (’Raphaelismo’, ‘Supergarcía’) y Universal Music Spain.

Como documentalista, Alexis Morante tiene su opinión respecto al revuelo generado en el Festival de San Sebastián por el documental No me llame Ternera, causado porque en él se entreviste a una de las figuras clave en la organización de ETA. “Bueno, la polémica me ha parecido absurda porque la polémica estaba en la palestra antes de que la película se viera”.

“OT me cambió la vida y siempre estaré agradecido”

“OT es un programa que me cambió automáticamente la vida, y estaré siempre agradecido. Sin embargo, cuando salí, costó años hasta que ciertos compañeros empezaron a decir: ‘es verdad que este muchacho ha trabajado disco tras disco, que lo he visto en muchos lugares, y me está demostrando que, independientemente de que me guste su música o no, está trabajando en su música y su carrera”, aseguraba el cantante en la presentación de la cinta en el FesTVal de Vitoria. Tras entrevistarse más de ocho horas con el almeriense, Morante recopiló los testimonios de sus más allegados, desde su familia hasta su mánager, así como expertos y críticos musicales que han seguido la carrera de Bisbal todo este tiempo. “No quería que participaran grandes estrellas para hablar de otra gran estrella, quería a gente que hubiera estado al lado de David desde sus inicios hasta ahora y hubiera visto su lado más íntimo”, señala.