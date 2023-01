La editorial de la UAL publica ‘13’, libro de poemas de Francisca Sánchez Sevilla

Francisca Sánchez Sevilla presenta el día 26 de enero, a las 19 horas en la Librería Los libros de Minny en El Zapillo su última obra 13 que ha sido editada por Editorial Universidad de Almería. “Quien se acerque a esta obra pudiera pensar que se trata de una serie de poemas sin nexo de unión, elegidos al azar, pues son diversos los temas que se abordan en ellos. Sin embargo, la base de todos y, en definitiva, donde radica el eje central de este proyecto es la existencia de una misma esencia en objetos artísticos distintos que aparecen complementados”, explica.

“El nacimiento del primer poema presenta una historia curiosa. Como amante de la fotografía y visitante constante de espacios museísticos, llegué cierto día ante una fotografía de Chema Madoz titulada El cazador de nubes, la cual me fascinó. Aunque todo el mundo sospeche que, obviamente, ahí se encuentra el germen del texto, no sucedió de tal modo. Pasó un tiempo de aquello y, cuál fue mi sorpresa, que, en otra ocasión, fui a dar con otra obra de igual título pero esta vez en forma de escultura. En un pueblecito de costa conocí a su creador, Safi, con el que entablé conversación y demostramos nuestra admiración mutua por el afamado fotógrafo”, sostiene.

“En No apuestes donde no hay juego subyace un enamoramiento y unas ilusiones no correspondidas, vividos por la protagonista en la distancia, en un destierro físico, a kilómetros de la capital, y en otro interior, reconducido hacia una etapa de madurez amatoria”, sostiene Francisca Sánchez Sevilla.

“Quien me conozca sabrá que disfruto de cualquier manifestación artística; muchos me habrán visto en círculos literarios, museos, conciertos, bibliotecas, actuaciones de calle; siempre en busca de aquello que prende la mecha de la creación, en mi caso, poética. Y es que mi concepción de arte va más allá de la división de disciplinas, de la opinión de muchos de encorsetar lo que no puede ser limitado”, sostiene Sánchez Sevilla.

“Con el fin de realzar la ambientación en la presentación de cada uno de mis libros, han sido invitadas de honor en numerosas ocasiones obras tanto pictóricas como de diseño artesanal, actuaciones teatrales, melodías de instrumentos varios,..., que en su momento complementaron y sirvieron de soporte a mis versos. Sin embargo, este proyecto es claramente diferente, se ha traspasado esa línea donde la música es mero acompañamiento para aparecer como acompañante directo del poema, entendiendo con ello que sin la presencia de uno, no se comprende totalmente al otro”, sostiene la autora.

“El arte, lenguaje universal con diferentes códigos; un mismo mensaje transmitido en lenguas diferentes; diálogo de artistas que traducen en palabras o notas un mismo sentimiento o idénticas imágenes. A esto nos dedicamos los abanderados del oficio en raticos necesarios para almas inquietas. En esto consiste igualmente mi alimento: disfrutar junto con músicos cómplices de un proyecto común”, concluye.

Francisca Sánchez Sevilla, profesora de Lengua y Literatura españolas que lleva a cabo trabajos de investigación sobre escritores almerienses, los cuales compagina con su propia creación literaria, sobre todo, en el campo de la poesía. En 2013 fue seleccionada como una de las 1000 mujeres más representativas de la provincia. Pertenece al grupo Poetas del Sur de Almería, es miembro del Taller de creación literaria de la Biblioteca “Miguel de Cervantes” de Berja, así como coordinadora de las actividades de poesía dentro del Grupo “Berjarte”.

En el ámbito literario, recibió uno de los premios del concurso de poesía organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud en 2006. Cuenta con tres poemarios propios: Antisépticos (Arráez Editores, 2015), Haz cuenta que te traigo un remolino (Letra Impar, 2018) y Hoy. Today (Ilustrísimo Ayuntamiento de Berja, 2019). Su primer libro como autora de crítica literaria, Puñal de claveles de Carmen de Burgos, Colombine (Letra Impar, 2017), obtuvo el Premio Argaria. Actualmente, dirige varios proyectos artísticos junto a personalidades relevantes de la Cultura.