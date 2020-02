La editorial almeriense Soldesol cumple cinco años con más de 100 libros publicados

La editorial Soldesol cumple sus primeros cinco años el próximo martes. Sol Ravassa, la responsable de este proyecto que hoy es una realidad apunta que “estos cinco años han sido muy gratificantes, puesto que he aprendido mucho de los autores, y ahora estoy más segura de lo que estoy haciendo”.

Lo que empezó siendo un proyecto con pocos autores, se ha convertido en una editorial de referencia a nivel nacional. “Tengo claro en la editorial que no hay autores de primera y autores de segunda. Para mi todos son iguales. He pensado en hacer unas jornadas para los autores para celebrar estos cinco años, pero al final, lo voy a celebrar ofreciendo la segunda corrección de las obras asumiendo nosotros el coste”, explica Ravassa.

La editora recuerda el inicio de Soldesol. “Empecé de una forma muy idealista e ingenua, de creer que lo bonito la gente lo iba a valorar, que la calidad se iba a valorar y la gente pensaba que no. Yo sabía que era una carrera de fondo y ahora que cumplo cinco años he multiplicado exponencialmente los autores, las ventas, la imagen de la editorial es impecable y tengo muchos autores de muchos sitios”.

En estos cinco años, Soldesol ha publicado más de 100 libros. “Estoy muy orgullosa de todas las obras que hemos ido editando. En este tiempo hay un libro titulado Comentario Lingüístico, literario y pragmático, que es un manual para las oposiciones que se ha vendido mucho, puesto que no había una obra como esta en el mercado”.

“Los 3 suicidios de Marcos Ruiz se ha vendido muy bien y también tienen mucha aceptación las obras con temática local como es el caso de las obras de mi madre, Carmen Ravassa, como El Cervantes historia de un teatro y Almería en una calle. Ahora me he dado cuenta que hay una tendencia de querer conocer la propia tierra, tira mucho la patria chica de lo cual me alegro”.

Con respecto al futuro, Sol Ravassa sostiene que “estoy recibiendo muy buenos autores con grandes poemarios, y también apostamos por los ensayos con temas locales, pero que sean cercanos para cualquier tipo de público. Luego tenemos un sello que vamos a dedicar para literatura romántica. Queremos darle más fuerza a la colección Diablo que es una colección de Cómic. Sacamos Evania y preparo Garrido de Santiago Girón y continuaremos con otro cómic de Raúl Moreno”.

El cómic ha resurgido con fuerza. Por ello Soldesol realiza una gran apuesta por este género, que tantos seguidores tiene. “Suelen ser historias con mucha profundidad y cuentan historias muy buenas como sin fueran novelas. Convive muy bien la ilustración y la parte más visual, la narrativa es diferente y más fácil para leer”, asegura.

Otra de las obras que está a punto de salir es Las fases de Luna. “El autor quería contar una historia, nos reunimos y al final le conté mi vida y al guionista le gustó más mi vida que la historia que se habían planteado. Lo ha escrito Santi Girón y el dibujante es Rafa Amat. Se trata de una novela gráfica”.

“Representa una época en mi vida en la que me corté el pelo. Entonces iba más vestida de negro. Cuando yo me rapé todo vino motivado porque quería cambiar de vida, porque fue una época muy oscura. Se dice que cuando una mujer quiere cambiar de vida se corta el pelo. Se llama Las fases de Luna, porque es la historia de una chica que pierde a su padre, y son las fases del duelo. La chica pierde a su padre con 14 años y esto destroza la vida de la protagonista. Precisamente, la protagonista soy yo. Mi padre fue mi alma gemela, había una gran compenetración. Perderlo me supuso un caos en mi vida”. A los dos años, Sol Ravassa vio la luz pero otra desgracia personal la volvió a sumir en una gran tristeza. “En ese momento yo me volqué a apoyar a mi madre, ya que ella me había apoyado muchísimo cuando murió mi padre”, rememora.

Siempre tuvo alma de filóloga y siempre le gustaron los libros. “Hace 15 años empecé a trabajar en el periódico El Mundo, en la sección de maquetación. Cuando cierra el periódico, encontré una empresa que estaba buscando un maquetador y al final decidí que maquetar era montar una parte del libro y luego le perdías la pista. Con una editorial me permitía ver el libro desde el principio hasta el final, disfrutaba de todo el proceso. Así que monté la editorial, hace ya cinco años”.

Sol Ravassa estudia ahora Filología Hispánica, además con matrículas de honor. “Trabajar en lo que me gusta y estudiar lo que me gusta hace que tenga la sensación de que ni estoy trabajando ni estudiando. Esta carrera la estoy haciendo por darle más calidad a los autores y poder fundamentar cuando a algún autor le diga que su texto no encaja en la línea de la editorial”.

Uno de los libros más especiales que ha sacado Soldesol es la obra Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. “Publicar a este autor era algo impensable para mi editorial y la obra es una auténtica joya. Todas las ilustraciones son una maravillosa y el texto excepcional. Es el mejor texto que he leído en mi vida. La experiencia fue muy gratificante y para nosotros fue un orgullo poder publicar esta obra”.

“Ahora queremos repetir lo mismo con otro autora, como es Gloria Fuertes, con su poesía. Sería en la misma línea con una serie de ilustradores que completarían la obra”, afirma Ravassa.