La ejidense Rocío Escobar Castañeda publica ‘La luz de mis noches en vela’

La luz de mis noches en vela es una recopilación de poemas en los que la autora guía a su lector a que encuentre su mundo y se sienta comprendido. “En mi adolescencia viví muchos sentimientos que no sabía cómo ordenar, a veces sentía que a quien le contara como me sentía me haría sentirme incomprendida. Por eso escribir se convirtió para mí en la forma de comprenderme y desahogarme”, confiesa Rocío Escobar Castañeda.

Su afán por la escritura que comenzó en tercero de la ESO la llevó a descubrirse a sí misma mediante la escritura. “Aquel año me fui a estudiar a Irlanda y allí conocí a gente que me aporto diferentes puntos de vista, sobre todo su sociedad y la familia que me acogió. Allí conocí nuevas sensaciones y viví nuevas experiencias como la del amor”, explica Escobar.

Dirigido a cualquier lector interesado y sobre todo a aquellos adolescentes que hayan podido sentirse perdidos. “Dejar libres los sentimientos no es nada malo, sin embargo, muchos los esconden”, explica.

Una obra publicada por Círculo Rojo Grupo Editorial en el que el lector se encontrará un contenido variado y que invita a reflexionar los sentimientos de uno mismo. Amar, sufrir, reír, llorar, abrazar, felicidad. Son cosas que se sienten, ¿alguna vez las viste traducidas en palabras? Cuesta, duele y te deja marcado, cada palabra que sale de esos sentimientos, a veces incomprendidos.

Búscate sin perderte, en un mundo lleno de sentimientos. Siéntete comprendido, mientras buscas deshacerte de la incomprensión. Siente la llegada y la despedida de quien marca la vida que vives. Haz que brillen tus ojos, encontrándote en cada palabra.

Busca el amor, la amistad y lo inesperado que te haga sentir adrenalina en tu corazón. Busca a quien te haga feliz, sin perderte y sin romper lo que te mantiene vivo, tu corazón, cuenta en la sinopsis de la obra.

Rocío Escobar Castañeda tiene dieciocho años. Nacida en El Ejido, el 20 de septiembre del 2001. Actualmente, es estudiante universitaria.

Hace unos años, descubrió que los sentimientos pueden ser palabras, palabras que, al juntarlas, formaban cómo uno se siente en momentos de la vida. Escribir se convirtió para ella en una solución para comprender situaciones de la vida.

En cuestión de un año, ha recopilado todos los textos y poemas que la han marcado desde que empezó a escribir. Hoy comparte con todos algo muy importante para ella, sus sentimientos.