El escritor Fran García comienza a dar forma a su nuevo libro sobre el Alzheimer

Fran García, autor de La embajada del diablo, primer libro almeriense que dio la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos en 2021, ha comenzado a trabajar en su nuevo título con la enfermedad de Alzheimer como base profesional y educativa. La cantante y compositora contemporánea de América, Nía Daroch será una de las grandes voces que formarán parte del apartado musical que estará incluido en este nuevo trabajo literario.

El libro estará completamente ambientado en Granada capital. Se estima que será lanzado y presentado en 2024 desde allí. Fran García lleva trabajando como enfermero casi quince años contra las demencias en Almería.

Ya de niño tuvo a su abuela paterna con dicha enfermedad. No solo tiene una amplia experiencia especializada en este sector, sino que también desempeñó la función de dirección de un centro cuando casi acababa la carrera. De igual forma, ha sido uno de los más jóvenes tutores de prácticas de Enfermería, rol que también abarca todos los años gracias a la muy buena y estrecha relación existente entre el centro donde trabaja (Complejo José Bueno) y la Universidad de Almería.

El planteamiento de este nuevo libro será, por una parte, relacionarlo directamente con Mar de Edén; saga cuyo título más exitoso ha sido por el momento La embajada del diablo (Almería).

Su idea inicial es convertirlo en la cuarta entrega de la misma, aunque en este caso la obra gire hacia el drama y no tanto hacia el suspense como hasta ahora. Las últimas entregas han desprendido suspense, terror y erótica a raudales.

Pero no será el único cambio en torno a este conjunto de libros: si bien Cabo de Gata volverá a ser epicentro creativo, Fran García deja la provincia almeriense para adentrarse en Granada, tierra que ama tanto, junto a Córdoba, abarcando de nuevo Andalucía como en todas sus obras.

Fran agradece con todo su corazón el interés y disposición en ambas tierras, al igual que a otros lugares de fuera de Andalucía que se volcaron con él, como Barcelona, aunque aún no haya llevado sus anteriores obras a eventos de otros puntos de España.

En palabras del autor ‘amo estas dos provincias y creo que se nota mucho en mis escritos, incluso mi pareja es de Granada y me anima muchísimo a enfocarme en lo que realmente me hace avanzar aún más. Sí que siento un doble sentimiento en cuanto a mi provincia. Por un lado, quiero dar las gracias a todos los almerienses que creyeron en mí y en mi título más importante hasta ahora. Por otro, me siento muy decepcionado con quienes representan la cultura y turismo en la provincia donde yo nací, en mi experiencia compartida’.

Para Fran, Almería debería dejar un buen hueco a la prospección creativa. Hace muy poco que recibió un premio, precisamente, a su capacidad creativa desde Diversidad Literaria (Madrid), aunque también se le reconoció esto en el sector cultural como único finalista almeriense en los premios Andaluces del futuro: ‘Más de uno debería reflexionar seriamente cuando no se da un solo soplo ni promociona absolutamente nada en torno a un libro internacional desde Almería, quitando a algún concejal que ha estado en su sitio, como Diego Cruz, donde se promociona sobre todo a la provincia a la que supuestamente se representa y a un videoclip, que ya es agua pasada, claro, con una cantante conocida a nivel mundial que tenía una ilusión estratosférica por co-producir algo nuevo, fresco, novedoso, profesional, tirando de almerienses y de ubicaciones de ensueño. A mí me daría muchísima vergüenza. No obstante, es una etapa que ya forma parte del pasado”.