La escritora Julia Navarro presenta su obra ‘Una historia compartida’ en Almería

La escritora Julia Navarro presentó el pasado jueves su último libro Una historia compartida en el salón de actos del Centro Cultural de Cajamar. La autora participaba por segunda vez en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Navarro que llenó totalmente de público el salón de actos estuvo arropada por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de la Universidad de Almería.

Julia Navarro inició su intervención explicando que “Una historia compartida es un libro muy personal, es un viaje que yo emprendo cuando estamos en plena pandemia. Termino de escribir en ese momento mi última novela De ninguna parte, y empecé otra en la que estoy ahora. Pero me di cuenta que no podía seguir porque no me salía en ese momento, yo necesito la vida para poder contarla”.

“La forma de escaparme fue haciendo ese viaje a través de los personajes con los que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida. Mi primera parada es en Grecia, porque yo siempre he sido muy feliz en Grecia”, explicaba la autora madrileña.

También se detuvo en hablar de Medea. “Me fastidia mucho no solo que Medea tenga mala prensa porque se lo ganó a pulso porque era malísima, sino que Jason se haya beneficiado de todos los crímenes de Medea sin protestar. Le tengo una manía que no se pueden imaginar. Me pareció siempre una injusticia que Jason haya pasado a la historia como un héroe, pero nada habría sido posible si no hubiese tenido a Medea detrás”.

Navarro subrayó que “esta no es una historia de la historia de las mujeres, es una historia personal de mi encuentro con determinadas mujeres. También creo que no nos podemos explicar los unos sin los otros. Los hombres han contado la historia a medias, pero nosotras estábamos allí. No se puede explicar la historia de estas mujeres sin los hombres que formaron parte de sus vidas”.

La escritora subrayó que “ha habido hombres que han sido absolutamente secantes en la vida de determinadas mujeres y ha habido otros hombres que han sido estimulantes. A Santa Teresa no la puedes entender si no tienes en cuenta a los hombres de su vida, ya que marcan su forma de vida y su comportamiento”.

La escritora se refirió a María Lejárraga, una mujer que vivió sometida a su esposo Gregorio. “Lejárraga me encanta, pero a su esposo Gregorio no lo puedo soportar, vaya un tío caradura. Era una mujer muy interesante, pero tenía una desgracia en su vida, como era su marido”, subrayó.

“Yo soy feminista, porque soy demócrata. Una democracia es una sociedad de iguales, y no puede haber una democracia plena si todos los ciudadanos no somos iguales”, subrayó Navarro. “Todavía hay muchas batalles que tenemos que dar, mientras que solo haya una mujer que no tiene los mismos derechos que los hombres en el mundo”.

A preguntas de María del Mar Ruiz, la escritora Julia Navarro subrayó que “si tuviera que elegir entre las mujeres de las que hablo en el libro me quedaría con mi abuela, porque es la que me enseñó a leer y me inculcó el amor por la lectura. Y también me quedaría con mi abuelo porque nunca me puso restricciones a leer cualquier cosa”. “También me fascinan mucho las mujeres científicas y es llamativo que generalmente se dice que las mujeres no eligen carreras de ciencias, y siempre pienso que se da ese hecho porque no tienen referentes. Es fundamental que las mujeres de las que hablo y otras muchas aparezcan en los libros de texto, porque no aparecen”.

Se refirió a la almeriense Carmen de Burgos, Colombine. “Es una mujer a la que admiro y me ha marcado mucho. Era una mujer que vivió como quería. Es un ejemplo de libertad, de mujer que toma las riendas de su vida”. La autora de Una historia compartida también explicó cómo surgió esta nueva obra. “Ver la vida a través de los cristales de mi casa se me hacía cuesta arriba durante el encierro. Tengo que decir que el encierro para mí era insoportable. Escribir el libro fue una forma de escaparme y lo empecé como si fuera un diario”.

Julia Navarro que subrayó que “no se puede entender el pasado con los ojos del presente”, habló de los conventos como espacio de libertad. “En los siglos XVI y XVII muchas mujeres elegían el convento para poder pensar. Eran mujeres de clases acomodadas que no querían pasar de la casa del padre a la casa del marido y la única salida era el convento. Me parecía muy interesante el pensar como determinadas mujeres tuvieron que elegir para tener la posibilidad de escribir, de pensar y desarrollarse intelectualmente, el camino del convento porque no había otra opción”.

El público también fue protagonista del Diario de los Libros ya que fueron muchas las preguntas que hicieron a Julia Navarro. La escritora manifestó que su marido, el gran periodista Fermín Bocos es su primer lector siempre. “Fermín es la persona en la que más confío. Si me hubiera dicho que el libro no me había quedado redondo, lo habría repensado. A los criterios de mi marido en temas literarios les hago siempre caso. Es mi prueba del algodón no solo en este libro, sino en todos mis libros”.

Finalmente, Julia Navarro, que se mostró feliz de estar de nuevo en Almería recalcó que “a las mujeres nos ha marcado la maternidad. Tengo que decir que la maternidad nos ha ido condicionando nuestro papel en la sociedad. La maternidad es un privilegio pero también es un condicionante”, dijo.

Luego Julia Navarro estuvo firmando ejemplares de su libro a los asistentes. El público salió muy satisfecho de este acto literario protagonizado por una excepcional escritora y una magnífica periodista.