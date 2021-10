La escritora veratense Noelia Pérez Ponce presenta su nueva novela 'Creencias Peligrosas'

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Vera, Carolina Pérez Gallardo, fue anoche la encargada de introducir a la escritora veratense Noelia Pérez Ponce en el acto de presentación de su nuevo libro “Creencias Peligrosas” que tuvo lugar en el Teatro Cine Regio de la localidad. Una obra que viene precedida del éxito de su anterior novela “Zoraida” editada en 2019 y que tuvo muy buena aceptación de crítica y público.

“Creencias Peligrosas” es la quinta obra de la escritora veratense, que con anterioridad había publicado relatos infantiles y para el público adolescente: ‘Los Gumys’ (2017),‘¡Sí soy rara! ¿Y qué?’ (2017); poesía, con el poemario ‘Monstruos en mi habitación’ (2018) y la novela ‘Zoraida’ (2019).

Durante la presentación del acto, la técnica de Cultura del ayuntamiento de Vera, Luisa Soler, que ha participado en la presentación como moderadora del encuentro, se ha referido a Noelia Pérez Ponce como “una mujer emprendedora, muy implicada en todas las causas, una enamorada de su profesión que es la educación y con una carrera literaria que se va afianzando cada vez más”.

Por su parte, la escritora ha detallado los orígenes de su pasión por la escritura y la lectura, que arrastra desde bien niña, “cuando escribía notas de todo lo que me pasaba en el colegio, de mis primeros amores y desamores, de mis problemas y logros…”, y explicó el proceso que suele seguir para planificar el proceso de creación de una obra literaria, donde ella misma se calificó como “una creadora híbrida”, donde aplica procesos de “escritora de mapa” con una minuciosa planificación del contenido de cada libro, pero también en ocasiones “me dejo llevar y que los personajes fluyan, por lo que también entraría dentro del tipo de “escritores brújula” más disruptivos e improvisados”.

Tras esta pequeña clase magistral, Noelia Pérez desgrano los detalles de su segunda novela “Creencias peligrosas”, una obra que nos habla sobre la incidencia de las sectas en nuestro país. Sin estar basada en una secta concreta, ni un caso real, la novela detalla a la perfección los mecanismos de actuación de estas organizaciones, así como el perfil y consecuencias de las personas que se ven “atrapadas” en ellas.

La propia escritora, definía su obra como “un thriller psicológico y de suspense, donde he procurado que se mantenga la intriga a lo largo de todo el libro, evitando descripciones retorcidas y extensas, que he estructurado en 60 capítulos con 4 partes bien diferenciadas a lo largo de la historia. A través de la novela he intentado hacer un recorrido por el mundo de temas tan espinosos como las drogas, sexo, maltrato, sado, bulimia, violencia doméstica y corrupción de menores entre otros”.

Los personajes del libro son una familia formada por un padre, una madre con sus dos hijas y a partir de ahí se narran las situaciones a las que se enfrentan estos y el resto de personajes. Una obra que engancha desde el minuto cero con una durísima escena que Noelia nos describe de manera franca y directa, y que sirve de preludio al ritmo incesante de un trepidante relato.

Tras la presentación de la novela, tuvo lugar un coloquio entre el público asistente a la presentación y la autora, quien ha afirmado que “la pasión por la lectura no surge como un flechazo o de forma innata, si no, que es algo que va calando en nuestro interior, algo de lo que todos somos responsables y hay que trabajar”, y se ha atrevido a recomendar una receta "30 minutos al día de lectura para toda la vida". Al finalizar el acto la escritora ha firmado ejemplares al numeroso público asistente.

Por su parte la responsable del área de educación, Carolina Pérez se ha mostrado muy contenga de poder acoger en primicia la presentación de este libro de la escritora veratnese y ha afirmado que “desde el ayuntamiento de Vera siempre estaremos apoyando este tipo de actividades culturales para fomentar valores entorno a la lectura, la literatura y la cultura en general, por lo que brindamos todo nuestro apoyo a Noelia y a todos los escritores veratenses que luchan día tras día para que sus obras salgan a la luz”.