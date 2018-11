El espectáculo musical 'History of Rock' llega hoy al Auditorio de Roquetas

La ficha 'Música' Espectáculo. History of Rock. Lugar. Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Hora. 21:30 horas. Día. Hoy, sábado, 17 de noviembre.

History of Rock regresa a los escenarios con muchos cambios y con muchas ganas de llenar 2018 de experiencias únicas, superando todo lo visto anteriormente. Este espectáculo estará hoy sábado a las 21:30 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

History of Rock, un espectáculo impactante y atronador, que abarca desde sus orígenes en el rock and roll durante la década de los 50 hasta nuestros días. Interpretado por un elenco de extraordinarias y poderosas voces de primer nivel y una potente banda de rock formada por músicos que han girado por todo el mundo con artistas como Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman, Robin Beck, etc., se unen para continuar la leyenda musical más grande jamás interpretada.

Un cóctel explosivo y arrollador que, irremediablemente, hará aflorar hasta la más profunda de tus emociones.

El rock ha marcado a infinitas generaciones en todo el mundo. No hay país a lo alto y ancho del globo donde no haya llegado en alguna de sus formas y variantes. Cantantes con voces diferenciadas y una rock band de auténtico lujo, se unirán para continuar la leyenda musical más grande jamás interpretada y descubrir o volver a disfrutar de los mayores himnos del rock.

En definitiva, los himnos del rock con cantantes internacionales, una banda de Rock, compuesta por músicos de prestigio internacional y una puesta en escena sorprendente. El espectáculo de Rock más grande y más emocionante. Serán tres horas de grandes temas, donde el público podrá disfrutar de un espectáculo único.