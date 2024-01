Dos décadas de grandes espectáculos en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar

Este miércoles, 10 de enero se cumplen 20 años de la inauguración del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Han sido unos años de mucho esfuerzo y trabajo que ha dado sus frutos. Por este espacio modélico, considerado como uno de los mejores de España han pasado las grandes figuras de la canción y el teatro de este país. La mayor parte de los artistas han elogiado las instalaciones del Teatro Auditorio y sobre todo el trato dispensado por el personal del Teatro.

La idea de hacer el Auditorio nació a principios de este siglo. Fue Gabriel Amat, actual alcalde y la entonces concejala de Cultura, Ana Toro los que se encargaron de pensar en un proyecto que cambiaría la vida cultural de Roquetas de Mar para siempre. Aunque en principio era un Auditorio más pequeño, Amat apostó por hacer un espacio teatral con vistas al futuro. Y ahí nació un Teatro Auditorio que está considerado como uno de los mejores de España.

Juan José Martín Uceda, director del Teatro Auditorio apunta que “por el escenario del Teatro Auditorio han desfilado las primeras figuras del mundo del espectáculo y hemos sido testigos de innumerables obras teatrales y grandes musicales que han situado a Roquetas de Mar en uno de los primeros puestos del ranking nacional”.

El 10 de enero de 2004, el entonces vicepresidente del Gobierno, Javier Arenas presidía junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat la inauguración oficial del Teatro Auditorio. Fue una jornada intensa ya que ese mismo día, el torero Curro Romero inauguraba la Avenida con su nombre que lleva hasta la plaza de Toros.

La orquesta de Radio Televisión Española fue la encargada de ofrecer un gran espectáculo inaugural acompañada de la banda de jazz de Chano Domínguez, además de Martirio y Carmen Linares. El concierto inaugural fue grabado y se incluyó en la colección de CDs del sello RTVE Música.

En cuanto al resto de espectáculos de aquel primer trimestre del año 2004 destacar la presencia de artistas de la talla de Paloma San Basilio, Joan Manuel Serrat, Rafael Amargo o Tomatito, además de montajes como el musical Siete novias para siete hermanos o la ópera Marina. Desde el primer momento, todo fueron elogios para la acústica del Teatro Auditorio de Roquetas. La entonces concejala de Cultura, Eloisa Cabrera se mostraba muy contenta con la apertura de un Teatro Auditorio, ideado y pensado para el futuro.

El cantante Joaquín Sabina inició una gira en Roquetas de Mar y estuvo varias días de ensayos y preparando el espectáculo que luego llevaría por toda España. Se sintió tan bien en el Teatro Auditorio que tuvo grandes elogios hacia el personal. Su agradecimiento fue tal que días después de marcharse decidió mandarle un ramo de flores a la concejala, Eloisa Cabrera, alabando el trato personal que había recibido en Roquetas de Mar.

Josema Yuste, conocido por haber sido una de las dos partes de Martes y Trece, tras una representación en Roquetas, cuando el público estaba aplaudiendo y se marchaban, cogió el micrófono y también elogió el Teatro Auditorio. “He recorrido toda España y jamás he tenido el trato que me han dado aquí en Roquetas. Este Teatro Auditorio es el mejor en el que he actuado”, dijo.

La cantante Ana Belén dijo que el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar era su talismán cuando iniciaba su gira. El malogrado Carlos Larrañaga hizo lo propio. Una huelga de estibadores hizo que el decorado de ‘El Misterio de Ira Vamp’ se retrasara un día en llegar y hubo que montar en cuatro horas lo que normalmente se tarda 10 horas.

Josema Yuste daba por suspendida la función, pero los técnicos del Teatro Auditorio apuraron hasta el último minuto, dibujando el decorado sobre el escenario y teniendo dispuestas todos los herrajes para ir montando pieza a pieza según salían del camión. Al final la función se retrasó 30 minutos en los que el público no reparó al improvisarse en el hall una copa de champán con un aperitivo. Al acabar la función Yuste se deshizo en elogios.

Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta y José Carreras elogiaron su excelente acústica. Bebo Valdés hizo mención a la profesionalidad del cuerpo técnico y de la dirección del Teatro. Miguel Ríos dijo que cuando un pueblo construye teatros como el de Roquetas de Mar y los sabe llenar de contenidos pasa a ser una gran ciudad.

Como dato curioso, hay que destacar que el director del Teatro Auditorio, Juan José Martín Uceda, posee una colección única y exclusiva de corbatas firmadas por todos los artistas que han pasado. Cada sábado se pone una corbata distinta donde va impreso el cartel del espectáculo. Luego las firman. En su despacho hay más de 1.000 corbatas. Alguna corbata guarda el recuerdo de algún artista ya fallecido.

Un espacio muy funcional

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar es uno de los grandes referentes de la vida cultural de Almería. Su singular arquitectura le ha convertido en uno de los símbolos emblemáticos que definen a Roquetas de Mar.

Fue construido en 2004 con diseños del arquitecto Miguel A. Morales que concibió un espacio funcional y eficiente que pudiera albergar ópera, teatro, danza, conciertos, congresos y exposiciones. Desde entonces ha sido un lugar de cita ineludible con la cultura en Roquetas de Mar.

Por el Teatro Auditorio han pasado artistas de talla mundial y se han representado obras de todos los estilos. Y sobre todo, miles de personas de todas las edades han vivido momentos inolvidables en su interior.