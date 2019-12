El poder espiritual y vocal de Alabama Góspel Choir pone en pie al público en Almería

Puestos en pie y chocando las manos como conclusión de gratitud después de la enorme energía positiva que fueron capaces de transmitir desde el escenario del Auditorio Municipal Maestro Padilla. El grupo Alabama Góspel Choir actuó el jueves en Almería en el marco de la programación de Navidad y Reyes organizada por el Área de Cultura y Educación y el resultado no pudo ser más espectacular para los oídos y más gratificante para las emociones.

Porque ese es el secreto de la música espiritual que, especialmente desde principios del siglo XX, lleva conquistando y enamorando a millones de oyentes por todo el mundo. Un juego de armonías hipnótico y versátil dependiendo de la canción y de la dirección, con matices de blues, de funk, clásica o incluso, por momentos, algo de disco.

Dividido en dos partes, Alabama Góspel Choir daría las claves de sus dos horas de espectáculo con This Is The Day, King Jesus is a Listening o I Opened My Mouth To The Lord, conjugando con otros espacios para el recogimiento, como en I Expect The Impossible. Cerrando, tras otras canciones, la primera parte con la vibrante ‘It’s In My Hands’.

La puesta en escena y el desarrollo del concierto sigue el lema que une a diferentes vocalistas de distintas procedencias y formaciones: “Para todos, en cualquier lugar, sin excepción”.

Por ello, el espectáculo en la segunda parte continuó las directrices de la primera, interpretaciones en las que el protagonismo solista iba alternando en función de las necesidades de cada una de las canciones.

En este segundo tramo, sonarían I Love To Praise Him, Lord We Give Your Praise o He That Believeth, para cerrar con el esperado Oh Happy Day, que fue coreado por casi la totalidad del público asistente, puesto en pie, y chocando las manos con los componentes del grupo. Dirigido por Bryson Robinson, la asociación Golden Triangle Góspel designó a Alabama Góspel Choir como uno de los grandes coros de góspel de todos los tiempos.