La Academia de Cine Europea nombra el Desierto de Tabernas como 'Tesoro de la cultura cinematográfica europea'

La Academia de Cine Europea (EFA) ha concedido al Desierto de Tabernas el título de 'Tesoro de la cultura cinematográfica europea' ante las más de 300 películas que se ha rodado en este espacio de la provincia de Almería entre 1950 y 2020 y, en especial, por sus "grandes escenarios naturales" famosos por acoger las filmaciones de los 'spaguetti western' entre las décadas de los 60 y 70.

El reconocimiento a este emblemático espacio cinematográfico tiene en cuenta la época dorada del western europeo con la figura de Sergio Leone y su mítica 'Trilogía del dólar' que encumbró la carrera de Clint Eastwood con 'Por un puñado de dólares' (1964), 'La muerte tenía un precio' (1965) y 'El bueno, el feo y el malo' (1966).

Con este título, la EFA pretende "sensibilizar al público sobre los lugares naturales simbólicos para el cine europeo" que por su "valor histórico" deben "mantenerse y protegerse" para las próximas generaciones. La academia destaca también en su web la celebración del Almería Western Film Festival (AWFF), "el único de su estilo en Europa que reúne cada año a aficionados y profesionales" vinculados al cine del oeste en un entorno que une desierto, cine, turismo e industria. El Desierto de Tabernas es el duodécimo lugar en ser galardonado por la Academia Europea de Cine como tesoro de la cultura cinematográfica europea --el tercero de España y el segundo andaluz--, del que ya forman parte el Bergmancenter en Farö (Suecia), la Colegiata de Sant Vicenç en Cardona (España), el Centro Eisenstein (Moscú), Hovs Hallar en Skane (Suecia), el Institut Lumière en Lyon (Francia), el Moulin d'anduve (Francia), el museo Parajanov en Ereván (Armenia), la Plaza de España en Sevilla (España), las escaleras de Potemkin en Odessa (Ucrania), la noria gigante de Viena (Austria) y el mundo de Tonino Guerra en Pennabilli (Italia).

La EFA también destaca otras producciones como 'El halcón y la presa' (1967), 'C'era una volta il West' o 'Shalako', ambas de 1968, '100 rifles' (1969), 'El cóndor' (1970) o 'Soleil rouge' (1971), entre otros muchos de Terence Young. Las producciones abarcan otros títulos más recientes como '800 balas' (2002), 'Blueberry' (2003), 'Los Dalton contra Lucky Luke' (2005), 'Brimston' (2016) o 'The Sister Brothers' (2018).

El Desierto de Tabernas también ha sido escenario europeo elegido por grandes producciones internacionales como 'Lawrence of Arabia' (1962), 'Cleopatra' (1963), 'Patton' (1970), 'Conan the barbarian' (1982), 'Indiana Jones and the last crusade' (1989) o 'Exodus, Gods and Kings' (2014) y series como 'Doctor Who', 'Penny Dreadful', 'Black Mirror' o 'Juego de Tronos'.

"Esta ubicación icónica no tiene igual en el continente, y su contribución al cine mundial ha sido enorme", ha señalado el presidente de la EFA, Mike Downey. "La Academia Europea de Cine se enorgullece de haber rodado varias de sus películas a competición en la zona, especialmente 'Sexy bestia' de Jonathan Glazer, 'Brimstone', de Martin Koolhoven, 'Morvern Callar', de Lynne Ramsay y 'Brothers', de Susanne Bier".

La EFA creo en 2015 esta distinción con la intención de señalar espacios y localizaciones cinematográficas de naturaleza simbólica de gran valor histórico, preservarlos y protegerlos no solo para las actuales sino para las futuras generaciones.

El Paraje Natural Desierto de Tabernas, declarado en 1989, considerado como la única zona desértica de todo el continente europeo, cuenta con una extensión de 280 kilómetros cuadrados y comprende cinco municipios (Tabernas, Gádor, Santa Cruz de Marchena, Alboloduy y Gérgal).

Ofrece una ingente y rica variedad de recursos ambientales de interés, donde se han formado ramblas de tipo mediterráneo conocidas como 'bad lands', protagonistas de muchas escenas de la gran pantalla. Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Conservación (ZEC) que forma parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000.